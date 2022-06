Michel Platini: el lóbrego legado de una leyenda caída

Michel Platini se lamenta en el Mundial de México 1986. Foto: Getty Images

Michel Platini no era un mediocampista común y corriente. El francés rompió los estereotipos de su posición, se convirtió en uno de los jugadores más determinantes del fútbol europeo y construyó una de las leyendas más destacadas del balompié mundial. Físicamente no era un portento; no corría grandes distancias, no tenía el cuerpo para aguantar fuertes choques, pero era inteligente sobre el campo. De sus pies, rápidos e impredecibles, salía fantasía. Solucionaba partidos en una jugada, cuentan, y era un jugador perspicaz, que revolucionó Francia, el país donde fue coronado como Le Roi (el rey).

Por eso, la nostalgia embarga su legado. Su historia, la de un jugador débil que se impuso por su talento, que dominó el mundo e inspiró a los franceses con la posibilidad de lograr una Copa del Mundo, tal vez su principal deuda, se ensombreció con los escándalos de los años recientes cuando ya ejercía como presidente de la UEFA. Una herencia lóbrega. Un recuerdo sombrío del futbolista que fue y del dirigente que llegó a ser.