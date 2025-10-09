Miguel Ángel Russo: la historia de quien convirtió el fútbol en una forma de fe

Desde su debut en Estudiantes hasta las noches de gloria con Boca y Millonarios, Miguel Ángel Russo vivió el fútbol de manera especial. Su historia es la de un hombre que hizo del trabajo su bandera, incluso cuando la vida le jugó en contra. Foto: AFP - ALEJANDRO PAGNI

Hay despedidas que duelen más porque uno siente que no solo se va una persona, sino una manera de vivir el fútbol. Miguel Ángel Russo, falleció este miércoles a los 69 años, fue eso: un hombre que hizo del trabajo, la serenidad y la pasión, una marca registrada. Su historia, escrita entre las tribunas del viejo estadio de La Plata, Buenos Aires, y los bancos de medio continente, es la del apasionado, que nunca se creyó más que el juego. Un tipo que respiró fútbol hasta el último día.

Nacido en Lanús en 1956, Russo entendió muy pronto que su...