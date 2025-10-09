Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Miguel Ángel Russo: la historia de quien convirtió el fútbol en una forma de fe

Desde su debut en Estudiantes hasta las noches de gloria con Boca y Millonarios, Miguel Ángel Russo vivió el fútbol de una manera especial. Su historia es la de un hombre que hizo del trabajo su bandera, incluso cuando la vida le jugó en contra.

Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
09 de octubre de 2025 - 06:01 p. m.
Desde su debut en Estudiantes hasta las noches de gloria con Boca y Millonarios, Miguel Ángel Russo vivió el fútbol de manera especial. Su historia es la de un hombre que hizo del trabajo su bandera, incluso cuando la vida le jugó en contra.
Desde su debut en Estudiantes hasta las noches de gloria con Boca y Millonarios, Miguel Ángel Russo vivió el fútbol de manera especial. Su historia es la de un hombre que hizo del trabajo su bandera, incluso cuando la vida le jugó en contra.
Foto: AFP - ALEJANDRO PAGNI

Hay despedidas que duelen más porque uno siente que no solo se va una persona, sino una manera de vivir el fútbol. Miguel Ángel Russo, falleció este miércoles a los 69 años, fue eso: un hombre que hizo del trabajo, la serenidad y la pasión, una marca registrada. Su historia, escrita entre las tribunas del viejo estadio de La Plata, Buenos Aires, y los bancos de medio continente, es la del apasionado, que nunca se creyó más que el juego. Un tipo que respiró fútbol hasta el último día.

Nacido en Lanús en 1956, Russo entendió muy pronto que su...

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

Temas recomendados:

miguel ángel russo

miguel angel ruso

miguel russo

murió miguel ángel russo

de que murio miguel angel russo

miguel angel russo millonarios

boca juniors

miguel ruso

miguel ángel russo fallecimiento

miguel angel russo de que murio

miguel angel russo fallecimiento

russo millonarios

Millonarios

Lanus

Rosario Central

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.