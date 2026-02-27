Minnesota United vs. Cincinnati: hora y dónde ver el posible debut de James Rodríguez

Minnesota United es el décimo cuarto club en la carrera deportiva del colombiano James Rodríguez. Foto: Minnesota United

El debut de James Rodríguez con Minnesota United podría darse este sábado, en la segunda fecha de la Major League Soccer 2026. El volante colombiano ya tuvo su primera sesión de entrenamiento con el equipo estadounidense y podría meterse como una novedad en la convocatoria.

La cita de su posible estreno será en el Allianz Field, casa del conjunto del norte de Estados Unidos, y el rival será FC Cincinnati. Más allá del resultado, el foco estará puesto en lo que pueda pasar con el ‘10’ tricolor, cuya llegada ha despertado atención mediática y deportiva en la liga.

James ya ha entrenado con el grupo y se ha puesto a disposición del neozelandés Cameron Knowles, entrenador del equipo. El cuerpo técnico ha seguido de cerca su evolución física y futbolística durante la semana, evaluando si está en condiciones de sumar minutos oficiales tras su incorporación reciente.

En caso de jugar, el capitán de la Selección Colombia rompería con poco más de dos meses de inactividad. Su último partido oficial fue el pasado 25 de noviembre, cuando el combinado nacional venció 3-0 a Australia en un compromiso amistoso, actuación que marcó su cierre de su calendario en 2025.

Para Minnesota, además del esperado debut, está la necesidad de conseguir su primera victoria del año. El equipo viene de empatar (2-2) a domicilio en la jornada inaugural de la Major League Soccer frente a Austin FC.

La temporada pasada el conjunto de Saint Paul alcanzó las semifinales de la Conferencia Oeste, consolidando un proyecto competitivo. La llegada del mediocampista colombiano suma experiencia internacional y liderazgo. Cabe recordar que aunque su contrato inicial es de seis meses, puede extenderse si se cumplen ciertos objetivos.

Para el colombiano, la continuidad en las próximas semanas será determinante con miras a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, que comenzará en poco más de 100 días. Acumular minutos y ritmo de competencia aparece como una prioridad si quiere llegar en plenitud física.

Por lo pronto, todas las miradas estarán sobre el duelo de este fin de semana para confirmar si el experimentado mediocampista disputa sus primeros minutos de la temporada. Entre quienes seguirán con atención su posible estreno se encuentra el seleccionador nacional, Néstor Lorenzo, atento al presente de una de las piezas clave de su proyecto.

Hora y dónde ver Minnesota United vs. FC Cincinnati:

Lugar: Allianz Field (Saint Paul, Minnesota)

Fecha: sábado 28 de febrero de 2026

Hora: 4:30 p.m.

Canal: Apple TV

