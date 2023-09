Multas en Chile por incumplir promesas de profesionalización al fútbol femenino

La selección de Chile en la reciente Copa América que se hizo en Colombia. Foto: EFE - ERNESTO GUZMAN JR

El 70% de los clubes femenino del fútbol chileno, es decir, 25 de los 36 equipos profesionales, fueron multados por la Dirección del Trabajo del país.

La razón: la falta de garantías de la normativa laboral, de seguridad social y salud y de seguridad. Las promesas incumplidas al fútbol femenino, un mal de todo el continente. También, por supuesto, de Colombia.

Mire: Tras el 8-0 del debut, Colombia sigue su camino en la Copa América Femenina de futsal

De hecho, la noticia de Chile llega luego de la apertura de investigaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) contra la Dimayor la semana pasada en Colombia.

La SIC imputó al ente rector del fútbol nacional, y a 29 clubes, por diseñar e implementar un plan para que las futbolistas tuvieran las condiciones laborales más precarias posibles; contratos de tres meses, salarios mínimos, torneos celebrados por obligación y una negativa a aceptar millonaria ayuda del Gobierno.

Más: Fútbol femenino: los detalles inéditos en el expediente de la SIC contra Dimayor

La decisión en Chile fue celebrada por el sindicato mundial de futbolistas (FIFPRO), que recordó que la nueva ley de profesionalización del gobierno chileno establece que el 50% de las futbolistas deben tener contratos profesionales.

Según el sindicato, las inspecciones se produjeron tras una petición del sindicato chileno de jugadores ANJUFF. Muy parecido al panorama colombiano, en medio de la gestión del Acolfutpro.

📢 La Dirección del Trabajo de Chile multa a 25 clubes profesionales de fútbol femenino (un 70% aprox) por violar leyes laborales, de seguridad y salud.



👉 Incumplimientos: falta de ropa de trabajo, servicios de higiene y contribuciones a la seguridad social.@ANJUFFChile 👏 — FIFPRO (@FIFPRO) September 25, 2023

¿Qué pasó en Chile?

Entre las infracciones detectadas, que llevaron a las multas en Chile, figuran varios aspectos. Por ejemplo, el no pago de las cotizaciones a la seguridad social o el no proporcionar ropa de trabajo a las jugadoras, carecer de servicios higiénicos para ellas y no eliminar los factores de riesgo en el lugar de trabajo.

Por razones como estas, el organismo gubernamental impuso multas a casi el 70% de los clubes de Primera y Segunda por un total de unos 230.000 dólares.

Le puede interesar: Así quedó la Liga BetPlay, luego del triunfo de Medellín contra Bucaramanga

La vicepresidenta de FIFPRO y directora y fundadora de la Asociación Nacional de Jugadoras de Futbol Femenino (ANJUFF), Camila García, resaltó la investigación llevada a cabo después de 16 meses de la promulgación de la ley de profesionalización.

“Es profundamente preocupante que algunos clubes aún no cumplan con el requisito de contratar al menos al 50 por ciento de sus futbolistas en este primer año, pero lo que es verdaderamente inaceptable es que los clubes no cumplan con las normas mínimas para que las jugadoras puedan desempeñar sus funciones como trabajadoras”, afirmó.

Mire más: Video: Roger Martínez hizo un gol que le salvó el partido a Racing en Argentina

De los 36 clubes profesionales femeninos de Chile, 14 pertenecen a la Primera división y 22 a la Segunda.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador