Mundial de Clubes 2025 en EE. UU.: el viaje de un exárbitro FIFA como voluntario

Pierluigi Collina (izq), asesor de la Asociación de Árbitros de Fútbol Italianos (AIA), y miembro del Comité de Árbitros de la UEFA, junto a Fernando Panezzo. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La gran oportunidad de mi vida, participar en un Mundial de Clubes como voluntario. Fue una gran experiencia que un quindiano con aspiraciones y determinación buscó como la manera de llegar a la elite del arbitraje del mundo.

El ingreso a los Estados Unidos fue complejo. Me detuvieron casi una hora con miles de preguntas del porqué ingresa a los EE.UU. un colombiano sin maletas y a quedarse más de dos meses. Las preguntas fueron por medio de un traductor, ya que la oficial que me interrogó no hablaba español, me pidió el celular y empezó a buscar en mi WhatsApp los mensajes que tenía y a buscar cualquier información que pudiera encontrar en el mismo.

Preguntas como: ¿Por qué traía solo un bolso con muy poca ropa? ¿Cuándo regresaba a Colombia? ¿A qué venía a los EE. UU. hacia donde me dirigía? ¿Dónde quién me quedaba?, todas ellas en un traductor de mi celular que nunca había utilizado, creo que la experiencia de haber visitado este país antes y mi tranquilidad de viajero frecuente me permitieron convencerla de mi intención de solo venir al Mundial de Clubes, así como manifestarle mi condición de exárbitro de fútbol internacional terminaron por convencerla y colocar el sello de ingreso a los Estados Unidos hasta el mes de noviembre.

Llegando ya a los EE.UU. me inscribí como voluntario de logística y apoyo. En el seminario de los árbitros que se encargarían de dirigir los partidos, un amigo, Jorge Ramírez, realizó el contacto de inscripción y todo el trámite por llegar allí en Miami a este campamento.

¿Qué hace un voluntario de todo en el tema logístico? Acomodar carpas, llevar y cargar agua y hielo, estar pendiente de los balones y demás equipamiento para el desarrollo de las prácticas, limpiar la cancha, recoger las botellas y todo lo relacionado con la logística de un evento de esta trascendencia. Estábamos con la crema de la FIFA, los tops del arbitraje, los mejores 120 árbitros centrales, asistentes y Var del mundo para disfrutar desde otra visión lo que había podido vivir como árbitro activo. Lo mejor estaba por llegar.

En la mañana práctica con los árbitros y equipos de Miami, simulación de juego con todos los equipos, balones con los chips recargables, todas las cámaras del VAR, más cámaras que se adecúan en el equipamiento del árbitro para seguimientos de todas las jugadas.

Fueron cuatro semanas con todos los árbitros, asistentes, VAR y AVAR del mundial, simulación perfecta con más de 50 personas auxiliares que complementaban esta actividad. Los instructores dirigidos por Pierluigi Collina como su presidente y Massimo Bussaca como su director, cada uno en su lugar, los instructores de asistentes los de VAR, los de los partidos simulados encabezados por el instructor FIFA colombiano Óscar Julián Ruiz y Jorge Larrionda, equipos contratados por la FIFA para ellos que seguían las instrucciones frente a los objetivos de las prácticas.

Estas iniciaban a las 8:30 a.m. y finalizaban a las 11:30 a.m.. Todo el equipo médico y de ciencias aplicadas al deporte, fisioterapeutas, nutricionistas, preparadores físicos, técnicos y operadores de los sistemas de VAR, cámaras de televisión, toda una logística de talla mundial y absoluta calidad puesta al servicio del Team One, como se le denominó al equipo de árbitros .

Hotel cinco estrellas con chef traído exclusivamente para estar pendiente del mensaje y preparación de las comidas de todo el equipo arbitral. No se ahorran un solo peso para el confort y comodidad de todos. En el hospedaje había un piso para las ciencias aplicadas al deporte, médicos, fisioterapeutas, masajistas, preparadores físicos y todos los equipos correspondientes para la atención.

En los entrenamientos dispuestos los geles de activación energética, las bebidas hidratantes y el complemento nutricional oportuno para ellos. Bicicletas estáticas, cintas, aros, conos, bandas de elongación. En fin, todo dispuesto para el servicio y comodidad de los 120 árbitros asistentes.

En la tarde, marco teórico de las reglas del fútbol, nuevas modificaciones, análisis técnico de jugadas. Todo lo relacionado con un seminario a alto nivel y ahí estaba en la parte de atrás atendiendo con sumo cuidado, respeto y atención observando todo este gran marco. En el salón, Pierluigi Collina, presidente de la comisión de árbitros de la FIFA, y Massimo Bussaca, director de árbitros, y 12 instructores más apoyando desde la interpretación de las reglas de juego, todo en inglés y con una exactitud milimétrica en la organización y puntualidad.

Solo el inglés como regla general de comunicación para todos y yo solo con la máxima atención a los temas. Y empieza lo mejor, aparece el presidente de la FIFA, Giani Infantino, a saludar a los árbitros y darles un mensaje de unión de equipo y de saber que están los mejores del mundo allí reunidos, con el traje de presentación de los árbitros. Qué experiencia, hablando con él de todo un poco y yo aprovechando para mostrarle mi libro “Paneso: La historia de un árbitro en medio de las mafias”. Qué momento este, no me lo imaginaba pero lo disfruté.

Una experiencia única de un quindiano orgulloso de esta región que aprovechó este momento para acercarse al relacionamiento internacional con el fútbol.

Con las últimas modificaciones a las reglas de juego. El balón con el chip para interpretar mejor el fuera de juego y cuando se da una mano, la cámara que se anexa al arbitro para que se vean mejor las jugadas y realizar análisis correctivos y preventivos, la modificación de los ocho segundos que tiene el guardameta para jugar el balón y su sanción con el saque de esquina en su contra, la coordinación entre juez, asistentes y VAR, la aplicación de IA para trazar las lineas de fuera de juego y todo el soporte tecnológico que goza el fútbol con la claridad absoluta de que la ultima palabra la tienen los árbitros.

“No queremos árbitros que esperen que sus decisiones las defina el VAR, tenemos que ser absolutos precisos y rápidos en tomar la mejor decisión” manifestaba Colina. La mejor experiencia acompañada de un muy buen relacionamiento y los mejores conocimientos a nivel personal y profesional.

Con el inicio del torneo cambiaron un poco las dinámicas y se modificaron algunas tareas, ya es la competencia. Todo el equipo se concentró en el desarrollo del torneo, preparación física, preparación de los árbitros en partidos simulados, cada uno con su equipo arbitral, con sus asistentes y las diferentes prácticas dirigidas. En la noche se juega un torneo interno con equipos cercanos que disputan una copa dirigida por los árbitros mundialistas como parte de su preparación.

Retroalimentación permanente en las horas de la tarde con las jugadas correspondientes de los partidos que se van desarrollando y la unificación de criterios al respecto.

El ensayo con la cámara que le es colocada al árbitro en su intercomunicador desde el entrenamiento, con la misma se observaron los aciertos, sobre todo para una visión que puedan tener tanto espectadores como personal experto en el tema. Éxito total con esta nueva tecnología.

El balón y su chip para determinar la secuencia del fuera de lugar en el momento en que parte el pase, así como su correspondiente aplicación para las manos, fue un buen experimento, pero es necesario seguir en el mismo.

El campamento del VAR se estableció en Nueva Jersey y allí todos los VAR y AVAR, con sus instructores y el equipo de tecnología, se hicieron presentes y diariamente se preparaban para ello. El torneo nos dejó un buen balance en lo relacionado con el equipo de árbitros proyectados para la Copa Mundial de la FIFA del próximo año, a realizarse en México, EE.UU. y Canadá.

Para mencionar solo los más destacados, por Sudamerica, el argentino Facundo Tello y los brasileros Ramón Abatti y Wilton Sampaio de gran nivel con los mejores del mundo. Le faltó un poco de consistencia a Jesús Valenzuela, el venezolano, y su inglés de muy bajo nivel confunde. Por centroamérica el mexicano César Arturo Ramos y el salvadoreño Iván Barton destacaron por su región.

Los europeos mantienen su nivel, los ingleses Anthony Taylor y John Oliver, así como los franceses Francois Letexier y Clement Turpin mantienen su nivel de alto vuelo, unidos al polaco Szymon Marciniak y al rumano István Kovács.

El gran finalista de esta Copa Mundial de clubes de la FIFA, el iraní Alireza Faghani ya venía precedido de una excelente trayectoria que le permitió ser el mejor y fue honrado con la final. Se nota el gran nivel que logra la FIFA cuando un gran porcentaje de equipos arbitrales de diferentes países muestran un nivel muy por lo alto para lo que se viene en un futuro cercano.

Destacar igualmente la participación de las mujeres en este torneo con el equipo de Estados Unidos encabezado por Tori Penso, de buena dirección arbitral. Y como dato curioso la presencia por primera vez en el torneo, participando como árbitros de la FIFA de la pareja del árbitro canadiense y la asistente estadounidense, no solo como oficiales de campeonato sino como pareja sentimental.

Para finalizar, capítulo especial al VAR colombiano Nicolás Gallo, destacado como uno de los mejores del mundo en este torneo. No fue inferior al reto y definió desde de manera rápida, oportuna y real las ayudas al arbitro central que debió tomar.

Para revisar lo de Colombia, no aparece un árbitro que pueda aproximarse a este nivel y se detalla que, a pesar de que el fútbol colombiano guarda una posición bastante importante en el escalafón de la FIFA y se muestra como uno de los más destacados de Sudamérica, su arbitraje se mantiene postrado a antecedentes de orden administrativo y técnico que denotan su realidad en el campeonato local y no presentan una protección a nivel internacional que destaque como debería ser.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador