Mundial Sub-20 de Chile: calendario, favoritos y dónde ver en vivo a Colombia

La selección colombiana llega ilusionada al torneo de la FIFA y quiere hacer un buen papel en Chile.

Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
24 de septiembre de 2025 - 05:15 p. m.
La selección de Colombia, en el pasado Sudamericano Sub-20.
La selección de Colombia, en el pasado Sudamericano Sub-20.
Foto: FCF

El Mundial Sub-20 de la FIFA inicia en Chile este sábado con 24 selecciones, que llegan tras superar duras fases clasificatorias en cada confederación. El torneo promete ser una vitrina de nuevas figuras para el fútbol internacional, con jóvenes que buscan consolidar sus carreras y ofrecer un espectáculo lleno de intensidad y frescura. La cita reúne a...

