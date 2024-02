Murió legendario hincha argentino que vio los tres títulos mundiales de la albiceleste

Carlos Pascual 'El Tula', en la ceremonia the Best, en la que recibió el premio, a nombre de los hinchas de la selección de Argentina, a La Mejor Afición del Mundo. Foto: EFE - YOAN VALAT

Este miércoles se confirmó la muerte de Carlos Pascual, mejor conocido como “el Tula”, un hincha icónico de la selección de Argentina que vio en vivo los tres títulos mundiales del equipo albiceleste (1978, 1986 y 2022) en las Copas del Mundo.

El aficionado argentino había sido internado en un hospital de Buenos Aires desde hace más de una semana luego de que su salud se complicó como consecuencia de un cáncer de pulmón.

Falleció Tula. Hincha icónico de la Selección Argentina. Estuvo en todos los Mundiales desde 1974.

Tiene un lugar en el museo de FIFA. pic.twitter.com/RvzdAd1eTL — Gastón Edul (@gastonedul) February 7, 2024

El famoso “Tula”

‘El Tula’, de 83 años y gravemente enfermo, fue internado de urgencia tras una intervención quirúrgica que complicó su situación. Desde que se dio a conocer esta situación se había indicado que su estado de salud era “delicado”, según especificó la familia a los medios locales.

El rosarino acompañó con su característico bombo a la Albiceleste en todas sus participaciones mundiales y continentales desde 1974, el mundial en Alemania.

A los 83 años, falleció Carlos “Tula” Pascual, GANADOR del Premio The Best al Mejor Hincha de 2022.



Estuvo presente en todos los Mundiales desde 1974 y hoy tiene un lugar en el Museo de la FIFA en Zúrich.



QEPD. 🇦🇷🙏🏼 pic.twitter.com/Fw58apBVAT — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) February 7, 2024

El aficionado fue testigo de los tres mundiales ganados por la selección del país suramericano: el de Argentina 1978, el de México 1986 y el de Catar 2022.

Precisamente, el desempeño de ‘El Tula’ y de sus compañeros en la grada durante la última cita mundialista les hicieron merecedores del premio The Best de la FIFA a la Mejor Afición del Mundo en el año 2022.

El día que recibió el premio The Best a la mejor hinchada. QUE EN PAZ DESCANSES, TULA 💔 pic.twitter.com/duW8GnFlaV — TyC Sports (@TyCSports) February 7, 2024

En la gala de los premios, celebrada en febrero de 2023 en París, ‘El Tula’ subió al escenario entre las risas y los aplausos del auditorio.

El hincha, vistiendo los colores de la selección argentina, se hizo mundialmente conocido desde el escenario en el que, minutos antes, habían sido premiados como mejores del año por sus logros deportivos los jugadores Lionel Messi, Emiliano Martínez y Alexia Putellas, y el entrenador de la vigente campeona del mundo, Lionel Scaloni.

“La satisfacción que me dio la Argentina como hincha de fútbol no tiene precio (...) Soy pobre, pero he viajado por todo el mundo”, reconoció ‘El Tula’ antes de saludar a todos aficionados del planeta que celebran con “pasión” los triunfos de sus equipos y de arrancarse finalmente con el bombo.

El instrumento de ‘El Tula’, decorado con las tradicionales formas coloridas del fileteado porteño, se hizo famoso en todo el mundo y ha sido comparado en múltiples ocasiones con el de otro histórico de los Mundiales, el español Manolo ‘el del Bombo’.

Falleció el Tula, el Canalla que trajo el primer bombo a un estadio de futbol. Y también el primero en llevarlo a los mundiales. Pionero total en percusión.

Hoy en día vemos bombos en todas hinchadas del futbol argentino, el primero estuvo acá.



La hinchada del primer bombo 🇺🇦 pic.twitter.com/IDvAbNfRyu — Zequi 🇺🇦 (@_cARc_) February 7, 2024

