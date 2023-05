Napoli, campeón: 33 años

Así celebró Napoli su titulo esta semana. Foto: EFE - GABRIELE MENIS

En Nápoles no se cometen infidelidades. El corazón no titubea. A diferencia de casi todas las ciudades más futboleras del mundo, en Nápoles un solo club domina la ciudad y es amo y señor del corazón de los napolitanos: se trata, por supuesto, de la Società Sportiva Calcio Napoli. O, simplemente, Napoli. Napoli, que no tiene un rival de plaza y cuyo derby más cercano es con la débil Salernitana, oriunda de Salerno, pequeña ciudad ubicada a cuarenta y cinco minutos en carro.