Neymar sacó del descenso a Santos y lo clasificó a Copa Sudamericana: tabla del Brasileirao

El equipo brasileño derrotó 3-0 a Cruzeiro en la última fecha del campeonato, aseguró la permanencia y estará en el torneo de Conmebol. Foto: Agencia AFP

El Santos de Neymar logró la permanencia en la Serie A del Brasileirão tras ganar por 3-0 al Cruzeiro en la 38ª y última jornada del torneo, y consiguió además la clasificación para la Copa Sudamericana 2026.

Con Neymar en el once inicial, el Santos, que inició la jornada con riesgo de descenso en caso de derrota, se midió a un Cruzeiro que ya tenía la tercera plaza asegurada y que jugó con los suplentes pensando en las semifinales de la Copa de Brasil, que disputará esta próxima semana contra el Corinthians.

Dos goles de Thaciano en apenas dos minutos (26′ y 28′) abrieron el camino de la victoria para el Santos, que selló la permanencia en la segunda parte con un gol de Joao Schmidt.

La victoria permitió al Santos finalizar en el lugar 12, con 47 puntos, cuatro más que el descenso, y clasificarse para la próxima Sudamericana.

¿Qué dijo Neymar tras salvar a Santos del descenso?

“Fuimos coronados con la Sudamericana por todo lo que hicimos en los últimos partidos, era lo que esperaba desde el inicio. Jugamos nuestro fútbol, enfrentamos los mejores equipo del campeonato y sumamos puntos. El Santos merece mucho más, estar arriba siempre”, dijo Neymar tras el encuentro.

“Vine para esto, para intentar ayudar de la mejor forma posible. Fueron semanas difíciles para mí. Mi mente fue a cero. Agradezco a quien estuvo conmigo para levantarme. Si no fuera por ellos, no estaría jugando estos partidos, con estas lesiones, este problema en la rodilla”, resaltó Neymar, capitán santista, quien disputó los 90 minutos.

El internacional brasileño confirmó que se operará para acabar con sus problemas en la rodilla. “Ahora toca descansar y después haremos esta operación en la rodilla”, dijo.

Con contrato hasta el 31 de enero, Neymar, de 33 años, no quiso pronunciarse sobre si continuará en el Santos la próxima temporada.

“No lo sé. Pedí para que esperaran pasar estos partidos. Ahora quiero descansar una semana, olvidarme del fútbol. Pero obviamente mi corazón es siempre del Santos. Quiero dejar el Santos en primer lugar”, concluyó.

Así quedó la tabla de posiciones en el Brasileirao

