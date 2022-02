“¿No creen que me veo muy bien?”: Pelé dio parte de tranquilidad sobre su salud

Pelé se sigue recuperando del cáncer que lo aqueja desde el año pasado. Foto: Crédito: Instagram Pelé

El astro brasileño Edson Arantes do Nascimento Pelé, de 81 años, compartió este jueves su nueva apariencia para tranquilizar a sus millones de seguidores, en medio de los constantes rumores sobre su delicado estado de salud.

“Están diciendo por ahí que no estoy bien. ¿Ustedes no creen que me veo guapo?”, preguntó en sus redes sociales el legendario exdelantero, quien se encuentra bajo tratamiento por un tumor en el colon del que fue operado en septiembre pasado.

El triple campeón mundial acompañó su mensaje con una fotografía en la que aparece sonriente, con nuevo peinado y con los puños cerrados como si se estuviera preparando para un combate de boxeo.

“Sé que hay gente buscando noticias sobre mí. Entonces, las envío por aquí. Hoy me tomé el día para cuidar de mi imagen. Desde el inicio de la pandemia, mi esposa ha sido mi peluquera favorita”, manifestó.

Por su parte, Kely Nascimento, una de las hijas del exjugador del Santos y Cosmos, aseveró en sus redes sociales que su padre “está en casa” frente a las informaciones que han surgido en las últimas horas de que había ido de nuevo al hospital.

“Todo el mundo empezó a llamarme, no sé lo que pasó, pero él está en casa. Gracias”, puntualizó en un video publicado en su perfil de Instagram.

Pelé, considerado por muchos el mejor futbolista de la historia, continúa bajo tratamiento contra el tumor de colon que se le detectó en septiembre de 2021 y por el que ya fue operado una vez en un hospital privado de Sao Paulo.

A partir de ahí, inició un ciclo de sesiones de quimioterapia que le ha obligado a pasar por el hospital algunas veces.

En enero pasado, acudió nuevamente a la misma clínica paulista para otra revisión, tras la cual el equipo de médicos aseguró que su cuadro de salud continuaba estable.

Sin embargo, se generaron un sinfín de rumores después de que ESPN BRASIL afirmó que a O Rei se le habían detectado dos tumores en el hígado y el intestino, y otro más surgiendo en el pulmón.

Esa información también fue negada en su día de forma tajante por su hija Kely.

“Él va al hospital todos los meses para hacerse una evaluación general, por lo que pueden esperar que ese tipo de cosas (hospitalizaciones) ocurren de vez en cuando”, explicó entonces.

Además del tumor, la salud de Pelé se ha visto deteriorada en los últimos años debido a problemas en la columna, la cadera y la rodilla que han reducido su movilidad y le han obligado a pasar por el quirófano, además de sufrir algunas crisis renales.