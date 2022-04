No hay “grupo de la muerte” en Catar 2022

Ferrán Torres es una de las nuevas figuras de España, que se las verá en la primera ronda contra Alemania. Foto: Agencia AFP

En el Centro de Exposiciones y Congresos de Doha, se realizó este viernes el sorteo del Mundial de fútbol de Catar 2022, que se disputará entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre próximos.

Entérese de toda la actualidad deportiva en El Espectador

Y no hay un verdadero grupo de la muerte. Tal vez los más parejos son el G y el F, en los que aparte de Brasil y Portugal, cabezas de serie, no hay un claro favorito para el otro cupo a la segunda fase, pues clasifican los dos primeros.

En el D hay dos campeones mundiales, España y Alemania, pero se enfrentarán a rivales aparentemente cómodos como Japón y el ganador del duelo entre la Costa Rica de Luis Fernando Suárez y Nueva Zelanda.

𝗔𝗾𝘂𝗶́ 𝗲𝘀𝘁𝗮́𝗻, 𝗲𝘀𝘁𝗼𝘀 𝘀𝗼𝗻... ¡𝗹𝗼𝘀 𝗴𝗿𝘂𝗽𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 #𝗙𝗜𝗙𝗔𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱𝗖𝘂𝗽! 🤩



¿Falta mucho para el 21 de noviembre? 🏆#FinalDraw pic.twitter.com/V0CcRccCLo — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) April 1, 2022

Grupo A: Catar, Ecuador, Senegal, y Países Bajos: Una de las noticias importantes del sorteo fue que el partido inaugural lo jugarán Catar y Ecuador, que quedaron en el Grupo A, en el que el gran candidato a avanzar a octavos de final es Países Bajos.

Grupo B: Inglaterra, Irán, Estados Unidos y (Gales, Escocia o Ucrania). El combinado inglés, de gran actuación hace cuatro años en Rusia, es favorito para quedarse con la llave, en la que le último rival se conocerá apenas en junio. El repechaje europeo, en el que ya Gales tiene cupo asegurado, no se ha podido realizar por la Guerra entre Rusia y Ucrania, que debe jugar contra Escocia.

Ramón Jesurún, elegido miembro principal del Consejo de la Fifa

Grupo C: Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia. La selección albiceleste, campeona de América, no debería tener grandes problemas para avanzar, aunque los partidos hay que jugarlos y su favoritismo debe ratificarlo en la cancha. En segundo cupo, en el papel, se lo pelearían México y Polonia.

Grupo D: Francia, (Perú, Australia o EAU), Dinamarca y Túnez. El combinado galo, campeón defensor, tiene la obligación de imponer su jerarquía y ganar la lleve sin problemas, Dinamarca también aparece con mayores opciones que Túnez y el ganador del repechaje internacional entre la Perú de Ricardo Gareca y el vencedor del duelo entre Australia y Emiratos Árabes Unidos.

¡La mascota oficial de la Copa Mundial de la FIFA #Qatar2022™️ está aquí!



¡Bienvenido, La'eeb! 😍#FIFAWorldCup pic.twitter.com/jhv3UHtwVO — Road to 2022 Español (@roadto2022es) April 1, 2022

Grupo E: España, (Costa Rica o Nueva Zelanda) Alemania y Japón. Los primeros dos rivales que se conocieron fueron España y Alemania, dos campeones del mundo, que no deberían tener problemas para superar a Japón, que no cuenta con la mejor generación de su historia, y el equipo que gane el repechaje internacional entre Nueva Zelanda y la Costa Rica que dirige Luis Fernando Suárez, el único técnico colombiano con opción de estar en Catar 2022.

El multiverso de las mascotas en el sorteo del Mundial de Catar 2022

Grupo F: Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia. Marruecos podría ser la Cenicienta en una llave que tiene a los europeos como favoritos, pero en la que Canadá podría ser un hueso duro de roer tras imponerse con justicia en la eliminatoria de la Concacaf.

Grupo G: Brasil, Serbia, Suiza y Camerún. Brasil, sólido y confiable desde hace al menos seis años, debe avanzar. El otro clasificado es imposible de predecir, porque los otros tres rivales son muy parejos.

Grupo H: Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur. Cristiano Ronaldo jugará su quinto mundial con la ilusión de igualar igualar al alemán Lothar Matheus y el mexicano Antonio Carvajal, hasta ahora los únicos en jugarlos, pero además de convertirse en el único futbolista que en marcar en cinco Copas Mundiales. Uruguay tiene con qué pelear el segundo cupo a octavos de final.

En la segunda ronda se enfrentarán primero y segundo del Grupo A, ante los del B; los del C contra los del D, por el cuadro de arriba. Uno de ellos, llegaría a la final. En la parte baja ocurrirá lo mismo con los de avancen de las lleves E, F, G y H. Probable sería, por ejemplo, una final Brasil vs. Argentina o Francia vs. Alemania.