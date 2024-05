“No hay nada oficial”: Falcao habló sobre su futuro con Rayo Vallecano

El colombiano Radamel Falcao García disputa un balón con Vitor Roque en la penúltima jornada de LaLiga. Foto: EFE - Marta Perez

El delantero del Rayo Vallecano Radamel Falcao agradeció a Dios la salvación matemática del conjunto madrileño, que militará la próxima temporada en LaLiga EA Sports tras el empate del Cádiz contra el Las Palmas este domingo en la penúltima jornada.

”Gracias a Dios. Es importantísimo para este club y para una afición que nos acompaña siempre. Quiero agradecerles estos tres años y les deseo muchos éxitos en el futuro”, afirmó el atacante colombiano tras perder contra el Barcelona (3-0).

Desde el césped del Estadio Olímpico Lluís Companys, Falcao afirmó ante las cámaras de ‘DAZN’ que les gustaría haber resuelto con antelación la permanencia en un año complicado. En toda la temporada —contando todas las competiciones— disputó un total de 25 partidos, anotó cuatro goles y brindó una asistencia.

”Desafortunadamente, este no es el resultado esperábamos. En otras ocasiones no habíamos tenido tantas oportunidades y habíamos sido más certeros. Hoy se generaron muchas oportunidades y no las concretamos”, analizó sobre el partido contra el Barcelona.

El delantero colombiano, que termina contrato el 30 de junio, aseguró que quiere seguir jugando, porque se siente bien, y que analizará con su familia qué hacer en el futuro. También comentó que “no hay nada oficial que se haya hablado” por ahora con el Rayo.

Con el conjunto español ha disputado un total de 78 partidos desde que llegó a mediados de 2021. En su estancia por Vallecas ha marcado 12 goles y solo brindo una asistencia. El duelo del próximo sábado, frente al Atletic de Bilbao, podría ser su último partido con el equipo.

Falcao, de 38 años, ha sonado en las últimas semanas según algunos medios de comunicación con equipos de la MLS, la liga de Malasia y Millonarios, en Colombia.

