“No sé cuándo será titular”: Iñigo Pérez sobre James Rodríguez en Rayo Vallecano

Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, no quiso revelar el once inicial de este miércoles frente a Girona de Yaser Asprilla y Jhon Solís en Liga y dijo que no sabe cuándo será titular James Rodríguez porque se mueve en el “día a día por sensaciones”.

James Rodríguez debutó con el Rayo hace dos fechas frente a Osasuna. Disputó diez minutos en la segunda parte y dejó destellos de su calidad en un par de acciones.

En la última jornada, frente al Atlético, volvió a ser suplente y saltó al campo de juego en el minuto 72.

Contra el Girona, el técnico español no quiso desvelar sus planes con el colombiano. ”Es algo que no manejo ni yo mismo. No cojo un folio y hago alineaciones a semanas vistas. Me muevo en el día a día. La sesión de hoy intento que salga bien, la dibujo y la hacemos. Entiendo esta pregunta, la respondo y la seguiré respondiendo con la máxima educación. No lo sé, pero aunque lo supiera no lo iba a decir. Me muevo en espacios cortos de tiempos, que es como debemos enfocarnos como club”, concluyó.

James Rodríguez, de 33 años, regresó a Madrid, ciudad en la que vistió la camiseta blanca entre 2014 y 2020, con dos años de cesión entre medias al Bayern Múnich (2017-2019). Antes había brillado en el Oporto (2010-2013) y en el Mónaco (2013-2014).

Desde su salida del Real Madrid, la carrera del colombiano entró en declive, con el Everton inglés (2020-2021) como última experiencia en uno de los cinco grandes campeonatos europeos.

De Inglaterra puso rumbo al Al-Rayyan catarí (2021-2022) y luego al Olympiakos griego (2022-2023), rescindiendo de mutuo acuerdo su contrato en ambos casos.

Su última aventura a nivel de clubes fue en Brasil, con los colores del São Paulo (2023-2024), en el que rescindió el contrato.

En la pasada Copa América, en la que Colombia perdió la final contra Argentina (1-0 en prórroga), James Rodríguez fue elegido Mejor Jugador del Torneo, en especial gracias a sus seis asistencias.

