“No somos la cenicienta”: Leonel Álvarez, caliente tras el triunfo de Bucaramanga

Leonel Álvarez, entrenador de Atlético Bucaramanga. Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Atlético Bucaramanga fue protagonista de una de las mayores sorpresas en la Copa Libertadores 2025 tras vencer 2-1 a Racing Club en el Cilindro de Avellaneda.

La victoria significó el primer triunfo internacional en la historia del cuadro santandereano como visitante y encendió el ánimo del entrenador Leonel Álvarez, quien tras el partido lanzó un fuerte reclamo a los directivos del fútbol colombiano. En rueda de prensa, el técnico antioqueño no ocultó su molestia por el calendario local que, según él, no colabora con los equipos que representan al país en torneos internacionales.

“Indudablemente que afecta porque estamos jugando muy seguido y en Colombia no nos ayudan. Nosotros jugamos hoy (jueves), no nos alcanzamos a recuperar. Ese es el fútbol colombiano, que no le ayudan a los clubes colombianos que están en Copa Libertadores. Eso es triste, porque nos habían podido correr el partido”, afirmó con tono enérgico.

Sin embargo, más allá de las críticas, Álvarez se mostró orgulloso del rendimiento de su equipo, que sumó su primer triunfo en el Grupo E, el cual comparte con Colo Colo y Fortaleza. “Vamos por buen camino, muy contentos por lo que se hizo esta noche, porque se le ganó a un gran equipo y esto es un plus importantísimo para la credibilidad de este proceso”, agregó.

Y como parte de ese mensaje de confianza, el entrenador también mandó una señal sobre la identidad del equipo: “De este grupo, yo siempre he dicho que no estamos de paso, ni somos la cenicienta. Somos un equipo que compite, este es un equipo que tiene trabajo y que ellos han entendido el mensaje; este es un equipo con talla y muy físico, y de ahí no nos bajamos. Indudablemente que hay que competir cada pelota, pero también hay que generar fútbol y tenemos los jugadores para hacerlo como se hizo hoy (jueves), desdibujando a un equipo con tanto nivel como es Racing”.

“Nos vamos felices”: Fabián Sambueza

Uno de los goleadores de la noche, el argentino Fabián Sambueza, también dio declaraciones en entrevista con ’ESPN‘. “Nos vamos contentos, una cancha difícil, un viaje largo, pero la verdad es que nos vamos felices”, dijo el volante que marcó el segundo tanto del triunfo histórico.

Sambueza, además, resaltó el valor de este resultado no solo para el club, sino para el fútbol colombiano: “Para ser sinceros, creo que este equipo ya se ha acostumbrado a competir, se nos había escapado el partido en casa con Colo Colo, habíamos hecho un gran partido y por algunos detalles se nos escapó, y ahora lo tratamos de corregir. Ganamos, nos llevamos un triunfo importante, histórico para el Bucaramanga, para Colombia; pero más de ello, sabemos que estamos para competir con cualquiera”.

El mediocampista, uno de los más experimentados del plantel, remató con un mensaje de ilusión: “Acá hay muchos jugadores de experiencia que han jugado muchas competiciones internacionales, uno que ya tiene varios partiditos en esto, y nosotros queremos ir por todo, la ilusión no nos la quita nadie. Vamos a competir, no tenemos la bola de cristal para decir que podemos clasificar, pero mientras estemos convencidos de que podemos competir, lo vamos a hacer al máximo nivel”.

Con este resultado, Atlético Bucaramanga suma cuatro puntos en el Grupo E y se prepara para recibir a Fortaleza el próximo miércoles 23 de abril en el Estadio Américo Montanini. La victoria ante Racing fortalece un proceso que busca dejar huella en el certamen continental y demostrar que los leopardos no están de paso en la Copa Libertadores 2025.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador