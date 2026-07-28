Nueva versión sobre la supuesta pelea de Jhon Jader Durán dentro de la selección de Colombia

Jhon Durán no volvió a vestir los colores de la selección de Colombia tras el partido contra Perú del 6 de junio de 2025. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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Si hablamos de Jhon Jader Durán, probablemente uno de los primeros recuerdos que aparece es el rumor sobre una supuesta pelea que habría protagonizado al interior de la selección de Colombia. El episodio volvió a ser noticia este martes, luego de conocerse una entrevista de Alberto Suárez, entrenador que coincidió con él en Envigado, quien se refirió a la situación.

Para entender el contexto, hay que remontarse al partido entre Colombia y Perú por las eliminatorias rumbo al Mundial de Norteamérica 2026. El compromiso se disputó el 6 de junio de 2025 en el estadio Metropolitano de Barranquilla y terminó con empate 0-0. Sin embargo, lo ocurrido en el terreno de juego no es el foco de esta historia.

En aquel encuentro, Durán fue titular con la tricolor, pero fue sustituido durante el entretiempo. Distintas versiones de prensa señalaron entonces que se habría producido una pelea en el vestuario que involucraba al delantero. Sin embargo, tanto la Federación Colombiana de Fútbol como el técnico Néstor Lorenzo y el propio jugador negaron que hubiera ocurrido un altercado.

Más allá de que ninguno de los actores oficiales confirmó las versiones periodísticas que señalaban la existencia de una riña, lo cierto es que desde aquel partido Durán no volvió a formar parte de una convocatoria de Lorenzo. La situación alimentó durante meses las especulaciones sobre las razones detrás de su ausencia.

El tema parecía haber quedado en esas versiones encontradas, pero esta semana Alberto Suárez, quien dirigió a Durán en 2021 cuando ambos coincidieron en Envigado, se refirió al episodio durante una entrevista con el medio Un Break. En su relato, el técnico contó que sí se habría presentado un altercado dentro del camerino de la Tricolor.

“Lo acusan de un evento en el camerino (...) le dije si era cierto y me dijo que no. Sí me dijo que tenía agarrado a un compañero haciéndole un reclamo y el profe me agarró por detrás. ‘Yo no sabía que era él, volié los brazos para quitármelo de encima porque no me sentía bien que me agarrara y era el profe y, claro, cayó’”, contó el técnico vallecaucano.

Suárez, de 65 años, regresó este año al banquillo de Envigado. Ganó el primer semestre del Torneo BetPlay, la segunda división del fútbol colombiano y en la entrevista que tuvo con Un Break mostró además su respaldo al delantero antioqueño.

“Él es mi hijo, o mi nieto porque me dice abuelo. Lo amo y no por su dinero; lo amo desde antes porque sé que es una grandísima persona que creció con carencias como otros jóvenes, pero ha construido grandes cosas. Es un afortunado de la vida y ninguno de nosotros lo preparó para todo lo que le pasó. Y nadie le tuvo paciencia, él no ha matado a nadie”.

Al momento de la publicación de este artículo, Jhon Jader Durán todavía no se ha pronunciado públicamente sobre estas declaraciones de Suárez sobre el episodio de la supuesta pelea. El delantero, sin embargo, ya está enfocado en una nueva etapa de su carrera en el fútbol europeo.

Durán, de 22 años, regresó a la élite europea tras firmar con Benfica, al que llegó a préstamo procedente de Al-Nassr de Arabia Saudita. El atacante antioqueño ya tuvo minutos en los amistosos de pretemporada y contó con la oportunidad de estrenarse como goleador durante la pretemporada del conjunto portugués.

El delantero será compañero de Richard Ríos esta temporada. Ambos buscarán luchar por los títulos de la Liga y la Copa de Portugal, además de afrontar la Europa League con el conjunto lisboeta. Durán espera que su rendimiento en esta nueva etapa le permita recuperar protagonismo y acercarse nuevamente a la Selección Colombia.

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