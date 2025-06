“Nunca me cuidaron”: Álvaro Angulo estalló contra la directiva de Independiente

El lateral colombiano cargó con dureza contra la dirigencia de Independiente por filtrar rumores sobre su salida y reconoció que la relación quedó rota. Foto: EFE - Gastón Britos

El lateral colombiano Álvaro Angulo vive días agitados en Argentina. Mientras su nombre suena con fuerza para reforzar a Pumas de México, el jugador estalló públicamente contra la dirigencia de Independiente, club con el que todavía tiene contrato. Angulo no ocultó su molestia por las versiones que circularon en los últimos días y que, según él, dañaron la relación con los directivos y afectaron también a su familia.

Todo empezó cuando trascendió que Pumas ofreció 3,5 millones de dólares por el pase del colombiano. Desde entonces, varios medios en Argentina afirmaron que Angulo había presionado para que Independiente aceptara la oferta y que incluso había arreglado un contrato más alto para irse. Se llegó a decir que el jugador no se había entrenado con normalidad, dando por hecho que su salida era inminente.

“Nunca me cuidaron”

Tras el último partido, Angulo habló claro, sin rodeos. Admitió estar muy molesto con los dirigentes de Independiente por cómo se manejó el tema. “Desde el club nunca me cuidaron y esa es mi bronca con los directivos, se rompió una relación, no supieron manejar las cosas”, disparó el lateral, visiblemente fastidiado.

Angulo negó haber dejado de entrenar o haberse bajado del compromiso con el club. “Solo pienso en Independiente, por eso jugué el partido. Decían que no me había entrenado, se dicen tantas cosas... y terminé jugando. Ahora estoy acá, preparado para lo que me toque. No puedo decir si me voy o me quedo”, afirmó.

El colombiano recalcó que siempre dio todo en la cancha y en los entrenamientos. “No tengo temor de decirlo: tengo mucha bronca con los dirigentes, se lo dije al presidente. Al hincha siempre le entregué todo. Nunca armé cosas raras ni puse mala cara para entrenar, pueden preguntar”, explicó.

Angulo aprovechó para criticar el rol de algunos periodistas que, según él, publicaron datos sin verificar. “El papel de un periodista es investigar y nunca lo hicieron. Espero que no haya sido con mala intención, pero se volvió un caos. No pude disfrutar con mi familia, salíamos con temor. Como futbolista uno tiene que bancársela, pero me preocupaban mucho los comentarios que escuchaba mi familia”, lamentó.

En medio de la polémica, Angulo volvió a ser importante para el equipo: jugó, marcó un gol y se sintió respaldado. “Siento el apoyo del cuerpo técnico y de mis compañeros. Respeto al hincha y siempre daré el 100%. Estoy triste por todo lo que se habló, pero hay que seguir y pasar la página”, aseguró tras el partido.

El entrenador Julio Vaccari también salió a defenderlo públicamente. “Álvaro (Angulo) es jugador de la institución, hoy está con nosotros y siempre se brindó al máximo. Es 100 puntos en lo profesional y en lo humano”, elogió el DT. Vaccari además cuestionó las versiones que circularon en la prensa: “Es muy fácil ensuciar a un futbolista y después no es fácil limpiar eso”.

¿Se queda o se va?

Aunque Angulo no confirmó su salida, es un hecho que desde Avellaneda están abiertos a venderlo si llega una oferta que cumpla con las expectativas económicas del club. Mientras tanto, el colombiano sigue entrenando y jugando, aunque la relación con los directivos parece rota.

En el fondo, más allá del interés de Pumas, lo que queda claro es que para Angulo hubo un punto de quiebre: “Nunca me cuidaron. Y eso no se olvida”.

