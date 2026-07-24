Oficial: Jürgen Klopp asumió como director técnico de la selección de Alemania

Jürgen Klopp durante su presentación como técnico de la selección de Alemania. Foto: DFB

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Jürgen Klopp fue oficializado este viernes como nuevo seleccionador de Alemania por la Federación Alemana de Fútbol (DFB). El entrenador, de 59 años, asumirá el cargo en reemplazo de Julian Nagelsmann, con la misión de reconstruir a la Mannschaft y devolverla a los primeros lugares del fútbol internacional después de varios años de decepciones.

La presentación de Klopp se realizó este viernes en Fráncfort, donde ofreció su primera rueda de prensa como entrenador de Alemania. Ante los periodistas, el técnico habló sobre el desafío que representa asumir el cargo y dejó claro que llega con la intención de involucrarse profundamente en el proyecto de la selección.

“Es el punto álgido de mi carrera, de mi vida, de mi vida profesional. Daré todo lo que tengo”, comentó Klopp durante su presentación, en la que afrontará su primera experiencia al frente de un combinado nacional. Antes, construyó una exitosa trayectoria en clubes como Mainz 05, Borussia Dortmund y Liverpool.

Klopp firmó un contrato que comenzará el próximo 15 de agosto y se extenderá hasta el verano de 2030, por lo que estará al frente de Alemania durante el próximo Mundial. El técnico estará acompañado en su cuerpo técnico por sus colaboradores habituales, el alemán Peter Krawietz y el neerlandés Pep Lijnders, quienes también lo acompañaron durante su etapa en Liverpool.

“Quiero involucrarme mucho en la estructura del seleccionado. Quien fiche a Jürgen, se lo queda. Hoy todos estaban contentos, pero no estoy seguro de que vaya a ser así todos los días”, aclaró Klopp. Además, aseguró haber analizado a 57 jugadores y advirtió que Alemania tiene margen de mejora tras el Mundial.

El nuevo seleccionador llega para reemplazar a Nagelsmann, quien no tuvo un paso a la altura de una selección que ha conquistado cuatro Mundiales. Su predecesor tomó las riendas para la Eurocopa de 2024 y alcanzó los cuartos de final, pero después sufrió una eliminación temprana ante Paraguay en los dieciseisavos del Mundial 2026.

“No acepté este trabajo por mí. Lo hago por ustedes. Acepto este puesto a pesar de haber visto cómo han tratado a Julian Nagelsmann y a Thomas Tuchel. Si atacan a mi familia, me voy. Si creen que soy un inútil, díganmelo a la cara y me iré inmediatamente, sin pedir ninguna compensación”, agregó el nuevo técnico de la Mannschaft.

El estreno de Klopp al frente de la selección de Alemania tendrá lugar el 24 de septiembre, cuando visite a Países Bajos por la Liga de Naciones. Tres días después, el 27 de septiembre, volverá a competir en el mismo torneo, esta vez frente a Grecia, en los primeros partidos oficiales de su nueva era.

El desafío será enorme para Klopp, quien regresa a los banquillos después de su exitoso ciclo en Liverpool y de su paso por Red Bull como director mundial de fútbol. Ahora tendrá que trabajar con una generación encabezada por figuras como Florian Wirtz y Jamal Musiala, además de jóvenes talentos que buscan consolidarse.

La llegada de Klopp representa una nueva esperanza para una selección que atraviesa una etapa de reconstrucción. Alemania no supera los cuartos de final de un gran torneo desde 2016 y acumula tropiezos consecutivos en los últimos tres mundiales. El objetivo será recuperar la identidad competitiva de la Mannschaft y preparar el camino hacia 2030.

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