¡Oficial! Lionel Messi anunció su retiro de la selección de Argentina

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“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección”, publicó Lionel Messi en Instagram. El campeón del mundo en Catar 2022 compartió una foto de una carta a mano que escribió un día después de perder la final de Norteamérica 2026.
“Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años, sino que se ganó todo antes también, y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos”.
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