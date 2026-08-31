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¡Oficial! Lionel Messi anunció su retiro de la selección de Argentina

Después de perder su segunda final del mundo en su carrera, el astro argentino le dice adiós a la Abiceleste.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
31 de agosto de 2026 - 03:28 p. m.
Lionel Messi en la rueda de prensa previa a la final del Mundial 2026 entre Argentina y España en Nueva York, Estados Unidos.
Lionel Messi en la rueda de prensa previa a la final del Mundial 2026 entre Argentina y España en Nueva York, Estados Unidos.
Foto: EFE - Lavandeira Jr
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“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección”, publicó Lionel Messi en Instagram. El campeón del mundo en Catar 2022 compartió una foto de una carta a mano que escribió un día después de perder la final de Norteamérica 2026.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años, sino que se ganó todo antes también, y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos”.

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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