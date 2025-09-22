Ousmane Dembélé, el díscolo que ganó un Balón de Oro

Ronaldinho le entregó a Dembélé el Balón de Oro. Foto: EFE - Mohammed Badra

Ousmane Dembélé lo consiguió. El futbolista francés, tantas veces señalado por sus lesiones y dudas en Barcelona, fue elegido ayer como ganador del Balón de Oro 2025, el premio más prestigioso del fútbol mundial. La revista “France Football” reconoció al extremo del París Saint-Germain como el mejor jugador del planeta, coronando una temporada de ensueño en la que pasó de ser un talento intermitente, un jugador díscolo, a un atacante total. Su consagración, sin embargo, no se explica sin la figura de Luis Enrique, entrenador también premiado...