No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Ousmane Dembélé, el díscolo que ganó un Balón de Oro

El delantero francés, que lo ganó todo con PSG, fue galardonado como el mejor del mundo. Por el lado de las mujeres repitió Aitana Bonmantí. Linda Caicedo fue segunda entre las jóvenes.

Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
22 de septiembre de 2025 - 11:17 p. m.
Ronaldinho le entregó a Dembélé el Balón de Oro.
Ronaldinho le entregó a Dembélé el Balón de Oro.
Foto: EFE - Mohammed Badra

Ousmane Dembélé lo consiguió. El futbolista francés, tantas veces señalado por sus lesiones y dudas en Barcelona, fue elegido ayer como ganador del Balón de Oro 2025, el premio más prestigioso del fútbol mundial. La revista “France Football” reconoció al extremo del París Saint-Germain como el mejor jugador del planeta, coronando una temporada de ensueño en la que pasó de ser un talento intermitente, un jugador díscolo, a un atacante total. Su consagración, sin embargo, no se explica sin la figura de Luis Enrique, entrenador también premiado...

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Temas recomendados:

Ousmane Dembélé

Dembélé

psg

PSG

Paris Saint-Germain

Balón de Oro

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar