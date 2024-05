“Pagaría 7 millones por el Balón de Oro de Maradona y solo destruirlo”, Terry Butcher

Terry Butcher y Osvaldo Ardiles en el estadio Hampden Park de Glasgow. Foto: Cortesía

Diego Armando Maradona, para muchos el mejor futbolista de todos los tiempos, fue recordado en el Hampden Park, de Glasgow, estadio donde marcó su primer gol como internacional con Argentina en 1979. Sus logros fueron recordados por dos figuras contrastadas en su trayectoria futbolística. El legendario campeón del mundo argentino Osvaldo ‘Ossie’ Ardiles, compañero de selección y amigo, y quizás su rival más famoso: el legendario capitán de Inglaterra, Terry Butcher.

Butcher y Maradona protagonizaron juntos el partido más memorable de la historia de los mundiales entre Inglaterra y Argentina en México 1986. Maradona gestó la “mano de Dios” y el “Gol del Siglo” cuando gambeteó al equipo inglés, incluida una barrida en el último segundo del propio Butcher. El argentino recibió el Balón de Oro como reconocimiento al mejor jugador de esta Copa Mundo.

El trofeo se subastará el 6 de junio en París, en la famosa casa de subastas Aguttes. Este objeto único encierra todos los recuerdos de aquel dramático partido y del mejor momento de Diego: la conquista de la Copa del Mundo para Argentina.

“Pagaría 7 millones de libras por comprar el Balón de Oro de Maradona sólo para destruirlo. Pero bromas aparte, me gustaría decir que Maradona es el mejor jugador contra el que he jugado y, sin duda, un aspirante a mejor jugador de la historia; realmente no necesitaba hacer trampas”, comentó Terry Butcher respecto a la subasta.

“Steve Hodge, mi colega en el centro del campo inglés, intercambió camisetas con Maradona después del partido de cuartos de final del Mundial. Se vendió por más de 7 millones de libras en una subasta, eso da una idea de lo que recaudará el Balón de Oro. Como saben, me opongo rotundamente a cómo se ha implementado el VAR en el fútbol, ¡pero habría cambiado los titulares de Mano de Dios a Atrapado con las manos en la masa!”.

Ardiles, en tanto, reflexionó: “Volver a ver el Balón de Oro de Diego me trae tantos recuerdos de mi querido amigo. Este Balón de Oro es el símbolo de algo espectacular y único. Marca la cumbre del mejor jugador del mundo, el mejor gol de la Copa Mundial. Y la mayor actuación individual de cualquier Mundial”.

“Es muy emotivo para mí estar aquí, en Hampden Park, en el escenario del primer gol de Diego con Argentina, cuando era un joven de 18 años. Entonces pudimos ver que iba a ser algo especial. Diego, con el tiempo, se convertiría para mí en el mejor jugador de todos los tiempos”.

“La velocidad, la potencia, la convicción con la que hizo el gol… Es inigualable en la historia. No solamente tenía la ‘Mano de Dios’, sino que era el Dios del fútbol. Para mí, es el mejor jugador de la historia del deporte favorito del mundo”.

Hablando de la comparación de Maradona con jugadores modernos como Messi y Ronaldo, Ardiles dijo: “Me encanta Cristiano, es uno de mis jugadores favoritos de todos los tiempos. Su dedicación a su arte, su longevidad en el deporte y sus logros son increíbles”.

“Pero tengo que elegir a Lionel Messi como el mejor jugador moderno. Lo ha ganado todo. Ligas de Campeones, Copa América y el Mundial. Pero para mí, tiene que ser Diego, como el mejor futbolista de todos los tiempos. Lo tuvo todo y lo hizo todo”.

“Tuvo una vida problemática, Diego, pero lo que siempre debemos recordar, este es un chico que venció a la pobreza para convertirse en el mejor futbolista del mundo Nadie en el mundo es una persona perfecta, pero Diego Armando Maradona fue el futbolista perfecto”.

“Estoy orgulloso de ti, amigo mío, por todo lo que lograste, por la alegría y la felicidad que trajiste a tantos en todo el mundo. Tu leyenda vivirá para siempre”.

La subasta del trofeo

La casa de subastas Aguttes ofrecerá en subasta un pedazo de la historia del fútbol mundial el 6 de junio de 2024: El trofeo Balón de Oro Adidas de Diego Maradona, otorgado al mejor jugador del Mundial de México 1986. Se trata de la distinción individual más importante concedida a Maradona por un torneo en el que capitaneó a Argentina hasta la victoria en la Copa del Mundo, marcó el “Gol del Siglo” y la “Mano de Dios” contra Inglaterra en el encuentro de cuartos de final, de gran carga política.

Jorge Burruchaga, compañero de Diego Maradona y autor del gol de la victoria en la Copa Mundo de 1986, asegura que “En ese Mundial, Diego brilló como nunca antes ni desde entonces en su carrera; fue monumental. Sabíamos que teníamos al mejor jugador del mundo, no había ninguna duda, lo sabíamos a ciencia cierta”.

“Mi recuerdo favorito de este Mundial es el segundo gol que marcó contra Inglaterra, que para mí sigue siendo el más hermoso de la historia porque hay que considerar el estado del campo, la altitud, el contexto entre los dos países y lo que logró. Pasó rápidamente por delante de seis jugadores... Fue divino. Ese día dejó un legado duradero para todos los deportistas argentinos, no solo para los futbolistas, demostrando cuánto hay que luchar para ser digno de vestir la camiseta argentina”, agregó Burruchaga.

Diego Armando Maradona fue nombrado “Jugador del Siglo XX” por la FIFA, junto con Pelé, y este trofeo simboliza su mayor logro y su mayor gol. Desde la Copa Mundial de 1982, el Balón de Oro Adidas premia al mejor jugador del torneo y constituye, por tanto, una de las distinciones individuales más prestigiosas del mundo del fútbol.

En una subasta reciente, la camiseta usada por Diego Maradona durante el partido de la Copa Mundial de 1986 contra Inglaterra se vendió por una cifra reportada en la región de 7 millones de dólares. Fue vendida por el ex jugador de Inglaterra, Steve Hodge, quien intercambió camisetas con Maradona después del partido entre ambas selecciones.

“La palabra leyenda, utilizada erróneamente con demasiada frecuencia, encaja perfectamente con Diego Maradona. Es para el fútbol lo que Muhammad Ali es para el boxeo o Michael Jordan para el baloncesto, un ícono que va mucho más allá de los límites de su deporte. Sin duda, es uno de los deportistas más humanos que hemos conocido, con sus virtudes y sus defectos. ‘El Pibe de Oro’, también apodado ‘el Dios del fútbol’, es un caso especial en la historia del fútbol mundial, un talento crudo e instintivo, en una carrera marcada por golpes de brillantez con ambos. Éxitos y excesos. La historia del fútbol con ‘H’ mayúscula está íntimamente ligada a la de Maradona”, dijo François Thierry, experto en deportes de la casa de subastas Aguttes.

