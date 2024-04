Palestino, más que un club de fútbol

El Club Deportivo Palestino suele adornar sus tribunas con los colores y las banderas del Estado de Palestina. Foto: Club Deportivo Palestino

En Chile, Millonarios busca una victoria que lo mantenga con posibilidades de avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores. En frente tendrá al Club Deportivo Palestino, que no ha sumado puntos en lo que va de la fase de grupos y que cuenta con una historia particular, pues no solo representa a un grupo de hinchas, sino a todo un país al otro lado del mundo.