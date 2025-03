¿Palmeiras deja la Conmebol? Esto propuso la presidenta tras el acto de racismo

Leila Pereira (izq.) presidenta de Palmeiras se refirió a lo sufrido por Luighi en la Copa Libertadores Sub-20. Foto: Captura de pantalla

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El pasado jueves, la Copa Libertadores sub-20 se vio opacada por un acto racista sobre Luighi en el juego entre Palmeiras y Cerro Porteño. Varios aficionados del equipo paraguayo llamaron “mono” a los jugadores brasileños durante el partido disputado en Asunción y un hombre, que llevaba un niño pequeño en brazos, hizo gestos simiescos al lado del campo, al paso de un jugador.

Al concluir el encuentro, Luighi atendió a la prensa llorando por los insultos, se quejó por la falta de acción de la Conmebol y reprendió a un periodista por no haberle preguntado en la entrevista por los actos.

Luighi es jugador de Palmeiras. Tiene apenas 18 años. Sufrió insultos racistas de hinchas de Cerro Porteño en la Libertadores sub-20. Lo denunció a cámara y rompió en llanto. pic.twitter.com/GmmJw8ebgZ — VSports Team (@VSportsTM) March 7, 2025

“¿En serio no me vas a preguntar por eso, me vas a preguntar por el partido? ¿Hasta cuándo vamos a pasar por eso? Lo que hicieron conmigo fue un crimen ¿Qué va a hacer la Conmebol sobre esto? Y tú no me ibas a preguntar, ¿verdad?”, declaró el jugador de 18 años.

Tras lo sucedido, la presidenta del Palmeiras, Leila Pereira, se mostró descontenta con la sanción impuesta al club paraguayo y afirmó que “si la Conmebol no respeta el fútbol brasileño, deberíamos considerar unirnos a la Concacaf”.

“Cuando ocurrió el incidente, llamé al presidente (Conmebol) Alejandro Domínguez, pero no pude hablar. Después de dar la entrevista que todos vieron, él me llamó y me dijo que sería muy estricto con las sanciones, pero por lo que vi, no fue tan estricto. No tengo dudas de que esto es un incentivo para que ocurran nuevos casos de racismo y tampoco de la solidaridad que tenemos con todos los clubes brasileños, la gran mayoría de los cuales ya han sufrido este tipo de delitos en Sudamérica, en torneos organizados por la CONMEBOL”, dijo Pereira.

¿Clubes brasileños a la Concacaf? 😱🤯🇧🇷



La idea que sugiere Leila Pereira, presidenta de Palmeiras, por casos de racismo dentro de CONMEBOL.#TNTSportsMex pic.twitter.com/qLiGv8ZvcD — TNT Sports México (@tntsportsmex) March 11, 2025

Además, lamentó que las multas impuestas por delitos de motivación racial sean menos severas que las impuestas por otras infracciones, como el uso de bengalas o retrasos en el inicio de los partidos. Por último, Pereira calificó de “vergonzoso” el manejo de la situación por parte de la Conmebol y reveló que ya se envió una carta a la FIFA solicitando su intervención en este asunto.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador