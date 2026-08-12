París Saint-Germain vs. Aston Villa: siga en vivo la Supercopa de Europa 2026

El trofeo de la Supercopa de Europa en Salzburgo, Austria, este miércoles 12 de agosto de 2026 antes del partido entre París Saint-Germain (PSG) y Aston Villa. Foto: AFP - FRANCK FIFE

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Luego de la Copa del Mundo 2026 y la consagración de España, la segunda en su historia, se reabre el fútbol europeo con la Supercopa en Salzburgo, Austria. París Saint-Germain (PSG) llega a la disputa del primer título de la temporada 2026/27 como vigente campeón de la UEFA Champions League.

Los hombres de Luis Enrique confirmaron su rótulo como mejor equipo del mundo ganando su segunda orejona, más allá de uno que otro tropiezo en el fútbol doméstico y la final perdida de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Los parisinos se impusieron en los penales sobre Arsenal para ganar la Champions.

Ahora, los de la capital francesa intentarán mantener el dominio en Europa y enviarles un mensaje claro y contundente a los gigantes del continente: el tricampeonato es posible. Una hazaña deportiva que, hasta ahora, solo ha conseguido el Real Madrid de Zinedine Zidane, hoy en el banquillo de Francia.

Del otro lado, Aston Villa viene de ganar (3-0) con autoridad la Europa League frente al Friburgo de Alemania. Este trofeo significó el primer trofeo a nivel internacional desde la Supercopa de la UEFA de 1982. El mismo título al que aspira hoy contra un PSG mucho más acostumbrado a las finales continentales.

Ganar hoy les puede significar a los ingleses comenzar la Premier League con un gran envión anímico. De las últimas tres ediciones, en dos ha terminado dentro del top 4, accediendo a la Champions. Tal vez este sea el momento para dar ese salto de calidad, tanto en Europa como en Inglaterra.

PSG vs. Aston Villa: minuto a minuto de la Supercopa europea

Un factor importante antes del partido son las ausencias del Aston Villa. El equipo inglés no contará con Emiliano ‘Dibu’ Martínez, quien disputó el Mundial 2026 hasta la final con Argentina, ni con Ezri Konsa, pieza clave de la defensa, que también tuvo participación hasta el partido por el tercer puesto.

Ambos llegan con una carga importante de partidos tras el Mundial, por lo que el cuerpo técnico decidió darles descanso y siguen en periodo de vacaciones.

Aston Villa también tiene listo su once titular para esta Supercopa de Europa. Bizot será el encargado de custodiar el arco, mientras que la línea defensiva estará conformada por Cash, Lindelöf, McGinn y Kamara.

En el mediocampo aparecerán Buendía, Pau y Maatsen, mientras que el frente de ataque estará integrado por Gómez, Madjo y Hemmings. El conjunto inglés buscará dar la sorpresa ante el vigente campeón de la Champions League.

PSG ya tiene definido su once titular para la Supercopa de Europa. Safonov será el arquero, con Hakimi, Marquinhos, Pacho y Nuno Mendes en la línea defensiva.

En el mediocampo estarán João Neves, Zaïre-Emery y Vitinha, mientras que el ataque lo conformarán Doué, Khvicha Kvaratskhelia y Akliouche como referente más adelantado.

En el banco aparecen nombres de peso como Ousmane Dembélé y Bradley Barcola. Sobre este último, en las últimas horas han surgido versiones que lo vinculan con Liverpool, aunque por ahora no existe confirmación oficial de una transferencia.

Fecha : miércoles 12 de agosto de 2026

Lugar : Red Bull Arena de Salzburgo, Austria

Hora : 2:00 p. m. (hora colombiana)

Canal: Disney+ Premium

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