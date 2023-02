Partidos de la Champions hoy y mañana: programación y hora de los octavos de final

Harry Kane (Tottenahm), Olivier Giroud (A.C Milan), Lionel Messi (PSG) y Thomas Muller (Bayer Múnich). Foto: Instagram

Después de un descanso inusualmente largo debido a la Copa Mundial 2022, la Liga de Campeones regresa con emocionantes partidos en la ida de los octavos de final. Este martes los encarados de abrir la fecha serán A. C. Milan vs. Tottenham en Italia y PSG ante Bayern de Múnich en Francia.

El A.C Milan vuelve a esta instancia de la Liga de Campeones nueve años después. Sin el francés Mike Maignan bajo el arco, sin el argelino Ismael Bennacer y sin el inglés Fikayo Tomori, todos lesionados, los dirigidos por Stefano Pioli, tratarán de mantenerse en la senda de la victoria refugiándose en el factor estadio.

Los Spurs llegan en condiciones similares. Tottenham fue goleado por Leicester en la pasada jornada de la Premier League. Los ingleses no cuentan con su arquero y capitán Hugo Lloris. El francés tuvo una lesión en su rodilla lo cual lo mantendrá fuera de las canchas entre seis y ocho semanas. Rodrigo Bentancur, un jugador esencial para el equipo, tampoco estará presente tras la rotura de ligamento cruzado en el juego ante los zorros.

El partido que cierra este martes es la revancha de la final de la Champions de 2020 entre PSG y el Bayern Múnich. El club alemán se mostró intratable en un potente grupo con Inter y Barcelona, ganando sus seis partidos, con 18 goles a favor y solo dos en contra.

“La Champions es importante para mí y para el club. Quiero ganarla antes de que sea viejo”, dijo el director técnico Julian Nagelsmann. El alemán es consiente que en el PSG se encontrará con grandes nombres como Lionel Messi y Kylian Mbappé.

Tanto el argentino como el francés hicieron parte de la final de Catar 2022 en la que Argentina terminó llevándose su tercera estrella. La recuperación Mbappé, Messi y Neymar, del tridente del PSG, le da más confianza al equipo parisino. Christophe Galtier no quiere arriesgar a uno de su goleador esta temporada, y lo más probable que Mbappé no esté en el once inicial en el Parque de los Príncipes.

Borussia Dortmund y Chelsea serán los protagonistas del primer partido del miércoles. El club alemán con Jude Bellingham ha tenido buenos partidos en la Bundesliga y espera seguir por esta racha en la Liga de Campeones. La recuperación de Sebastian Haller, tras su larga baja por un cáncer en los testículos, y del capitán Marco Reus han sido dos elementos que han fortalecido al equipo.

Un nuevo Chelsea, el equipo que más dinero gastó en el mercado invernal, con adquisiciones como el centrocampista argentino Enzo Fernández, y el portugués Joao Félix, esperan demostrar que la inversión valió la pena. La ronda de ida de los octavos de final encuentra a Chelsea en el peor momento desde que llegó Graham Potter, con una sola victoria en 2023. El desempeño de los Blues podría depender la continuidad del inglés a la cabeza del club.

La marcha de Fernández no parece haber frenado al Benfica, que regresa a la Liga de Campeones con la ambición inalterada y con la voluntad de continuar su brillante trayectoria en Europa. Las “águilas” visitan Bélgica el miércoles para enfrentarse al Brujas. El Benfica sorprendió y acabó primero en el temible grupo H, el mismo que los colosos PSG y Juventus, contra los que Enzo fue una pieza clave.

Las excelentes actuaciones colectivas e individuales en el “post-Enzo”, mostraron una solidez táctica tanto en términos ofensivos como defensivos, permitieron al Benfica tranquilizar a quienes temían lo peor.

Brujas será local en la ronda de ida y espera dar la sorpresa derrotando al claro favorito de la llave. El club belga, solo cuarto en su campeonato, estrenará en Liga de Campeones a su nuevo entrenador, Scott Parker, nombrado a finales de 2022 tras el cese de Carl Hoefkens, que fue el artesano del buen recorrido del equipo en fase de grupos.

Martes 14 de febrero

A. C. Milan vs. Tottenham

Estadio de Fútbol San Siro (Milán, Italia)

3:00 p.m.

ESPN y Star+

PSG vs. Bayern de Múnich

Parque de los Príncipes (París, Francia)

3:00 p.m.

ESPN y Star+

Miércoles 15 de febrero

Borussia Dortmund vs. Chelsea

Signal Iduna Park (Dortmund, Alemania)

3:00 p.m

ESPN y Star+

Club Brujas vs. Benfica

Estadio Jan Breydel (Brujas, Belgica)

3:00 p.m.

ESPN y Star+

