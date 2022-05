Paula Valbuena, una ‘8′ que baila en la cancha

“Llegar a un club como lo es Racing para mí es una oportunidad muy grande", dijo Paula Valbuena, que llegó en enero a La Academia. Foto: Racing de Avellaneda

La memoria de Paula Valbuena ha sido construida y alimentada por un ambiente futbolístico desde muy pequeña. Su padre, quien es hincha del América, le inculcó el amor por la pecosa, pero no logró que siguiera al cuadro escarlata. Desde muy pequeña lo acompañó los fines de semana a sus partidos, así como compartían los 90 minutos al frente del televisor cada vez que podían. Además, creció rodeada de hombres que siempre tuvieron una pelota entre los pies. Con sus primos jugó eternamente fútbol desde los seis años.

“Recuerdo que desde muy pequeña con mis papás pasábamos el fin de semana viendo fútbol. Con mi papá compartimos ver al Barcelona, mientras que con mi mamá seguimos a Millonarios, pues ella es del Real Madrid, así que con cada uno disfruto ver los respectivos partidos”.

Al entrar a una escuela de formación se sumó a una generación de futbolistas que no contó con un entrenamiento especializado para ellas debido al poco número de mujeres en esta disciplina. “Al principio no me gustaba ir porque era la única mujer y me daba pena”. Pero su papá fue el bastón y el motor que Valbuena necesitó para dejar ese miedo de lado, pues desde el primer momento él la apoyó y la impulsó para seguir su sueño de convertirse en futbolista profesional.

Fue hasta los 10 años que pudo comenzar a formarse en lo táctico y en lo técnico cuando tuvo la oportunidad de ingresar a La Masía, una escuela fundada por Eduardo Oliveros, exdefensa de Millonarios, y su hijo. Un tiempo después, pudo jugar con otras mujeres y el enfoque de su formación comenzó a tener forma. Con ellos pudo llegar a jugar la Liga de Bogotá.

Tras dejar La Masía hizo parte de Gol Star, equipo que sirvió de puente para luego llegar a reforzar el mediocampo de la selección de Bogota, equipo con el que llegó a jugar con Lina Gómez, quien es su compañera en Racing actualmente, y Angie Castañeda, titular de la selección de Colombia y que juega actualmente en Cacereño de España, entre otras jugadoras que conforman algunos de los equipos locales. Con esta escuadra llegó a ser campeona.

“La final fue contra Antioquia, equipo con el que siempre ha habido una rivalidad, y recuerdo que se jugó en Manizales. Fue un partido muy parejo, pues ganamos por un gol de diferencia. Para mí es uno de los partidos más emocionantes que he vivido y que fue mi primer título”.

Su mayor acercamiento a la selección de Colombia fueron unos microciclos en los que solo alcanzó a entrenar. “Aunque no fui llamada para hacer parte del equipo fue una grata experiencia, pues tener la oportunidad de compartir con unas grandes futbolistas y haber recibido una formación por parte de un técnico de la selección como lo fue en esos momentos Carlos Quintero, me sirvió para aprender nuevas cosas”.

Tras dejar los entrenamientos con el combinado nacional tuvo la oportunidad de viajar a Estados Unidos donde estudió e hizo parte del equipo femenino de la Universidad de West Virginia, en Ohio. En dos ocasiones se coronó campeona del torneo universitario. En el campeonato del 2017 Paula Valbuena asistió en el gol del empate, jugada que las llevó a la tanda de penaltis y así convertirse en campeonas por segundo año consecutivo. “Allá el fútbol es diferente ya que las futbolistas son más físicas que técnicas. Y esa final fue el partido más sufrido que he vivido”.

Para Valbuena, el hecho de haberse ido a Estados Unidos la sacó de la órbita del fútbol colombiano. Tras su regreso al país se encontró con esta situación y un poco después llegó la pandemia del COVID-19, momento que frenó los entrenamientos y las convocatorias en los diferentes equipos locales. Aunque un tiempo después se dio la reanudación del fútbol y la confirmación de que se llevaría a cabo la Liga Femenina BetPlay buscó la manera de ser llamada a algún equipo de la capital pero su poca experiencia en el balompié profesional colombiano la dejó fuera de las canchas.

Su talento y disciplina la llevaron a ser fichada en enero de este año por Racing de Avellaneda, equipo con el que comparte campo con la delantera colombiana Lina Gómez. Paula Valbuena fue presentada a la hinchada en la misma ceremonia en la que Edwin Cardona vistió por primera vez la camiseta del equipo albiceleste.

“Llegar a un club como lo es Racing para mí es una oportunidad muy grande. Es un salto alto que potencia mi carrera y me ayuda a terminar de construir esa parte profesional. Poco a poco me he ido acostumbrando a su estilo de juego, el cual es más hacía la parte física, que técnica. Y lo único que quiero por el momento es poder aportarle al equipo con lo que más pueda”.

