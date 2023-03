“Pensé que me iba a morir”, jugador de Palmeiras que intentó imitar dieta de CR7

Gabriel Menino (i) y Cristiano Ronaldo. Foto: Getty Images

El futbolista brasileño Gabriel Menino, jugador del Palmeiras, es tema de conversación luego de haber contado en una entrevista para el medio local Palmeiras Cast que durante la temporada pasada intentó emular la dieta de Cristiano Ronaldo. Según Menino, quiso probar el plan de alimentación del exjugador del Manchester United para mejorar su estado físico y así pelear la titularidad del equipo de Sao Paulo.

“Estaba dentro de mi peso, pero quería cambiar. Hablé con Mirtes Stancanelli, nutricionista de Palmeiras, y le pedí que me hiciera la dieta de Cristiano Ronaldo. Empecé la dieta porque quería parecerme a Cristiano Ronaldo”, dijo el jugador de 22 años.

¿Cómo es la dieta de Cristiano Ronaldo?

En una entrevista con GOAL, publicada en enero de 2022, Cristiano Ronaldo habló sobre sus hábitos alimenticios :“Un buen entrenamiento debe combinarse con una buena dieta. Sigo una dieta rica en proteínas, con muchos carbohidratos integrales, frutas y verduras, y evito los alimentos azucarados”.

El capitán de Portugal contó en esa entrevista que le gusta el pescado, especialmente el pez espada, la lubina y el besugo, y su plato favorito es el bacalhau a braz, que es una mezcla de bacalao, cebolla, patatas en rodajas finas y huevos revueltos.

Sin explicar muy bien cómo quiso emular el plan de alimentación del portugués, Menino dijo: “La dieta era así: en el desayuno había un huevo y suplementos multivitamínicos. El pre-entrenamiento contenía suplementos. Para el almuerzo, podría ser pescado y ensalada. La merienda de la tarde era más suplementos. Para la cena, de nuevo pescado y ensalada. Antes de ir a dormir, más suplementos”, afirma ell jugado, quien duró pocos días con la dieta de Cristiano, ya que los entrenamientos y el cambio alimenticio le empezaron a cobrar factura.

“Estaba calentando y no podía correr más. Solo pensé: “Me voy a morir”. Cinco minutos después del juego, no podía correr más, tendría que ser sustituido. Ella [Mirtes] vio desde arriba que yo no estaba bien. Le pidió al masajista que me trajera gel e isotónico. Aproveché el hecho de que Weverton estaba presente y lo consumí”, cuenta Menino.

“Después del episodio, Menino dejó de lado la dieta del crack portugués y empezó un plan de nutrición con los médicos del conjunto paulista que le prepararon una dieta de acuerdo a su peso, altura y masa física. Hoy, los resultados son positivos: actualmente es titular en el Palmeiras, con el que ha ganado dos Copas Libertadores y un Campeonato Brasileño, entre otros trofeos”, se lee en una reseña de TN Sports.

El impacto de CR7 en el estado físico de sus compañeros

El delantero portugués se unió a Al Nassr (Arabia Saudita) en enero después de que su contrato con Manchester United fuera rescindido de mutuo acuerdo. Ronaldo, que ahora tiene 38 años, ha logrado tener Ronaldo no solo está teniendo un gran impacto en la cancha, también está teniendo una gran influencia fuera de ella.

El nutricionista del club, Jose Blesa, habló muy bien de Ronaldo en una entrevista con Ideal recientemente. Blesa dijo que nunca ha visto a un futbolista más profesional que Ronaldo, al tiempo que reveló el impacto que ha tenido Ronaldo en la dieta de sus compañeros.

“Cada conversación con él es una curva de aprendizaje. Nos reunimos y hablamos sobre su dieta, sobre cómo entiende la importancia de esto y el descanso para el rendimiento. Desde que está aquí, todos los jugadores han entrenado más intensamente y seguido una dieta más estricta”, dijo Blesa.

“No he visto un club como este en el que los jugadores mejoren prácticamente un 90% en su composición corporal cada vez que los veo: tienen menos grasa, más músculo y hacen todos los ejercicios al alcance de la mano”, agregó.

