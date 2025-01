“Jugar contra Real Madrid ya parece un derbi”: Pep Guardiola

Carlo Ancelotti y Pep Guardiola, los entrenadores de Real Madrid y Manchester City, respectivamente. Foto: Twitter UEFA

Pep Guardiola, entrenador de Manchester City, opinó este viernes sobre el emparejamiento, de nuevo, de su equipo en la eliminatoria de acceso a octavos de final de la Champions League con Real Madrid que “ya parece un derbi”, pues ambos clubes se enfrentarán por cuarta temporada consecutiva en este torneo.

”Ya parece un derbi, hemos jugado contra ellos cuatro temporadas seguidas”, señaló el entrenador.

Guardiola agregó que “tanto con Bayern de Munich o con Real Madrid siempre va a ser duro” y expresó que “ojalá” puedan llegar “en un buen momento”.

Manchester City encara un mes de febrero de exigencia máxima, con el doble duelo ante los blancos añadido a los enfrentamientos de Premier League ante Arsenal, Newcastle, Spurs y Liverpool, además del cruce de FA Cup ente el Leyton Orient.

Guardiola también fue preguntado por el estado físico del centrocampista español Rodri, operado el pasado 27 de septiembre en Madrid tras haberse roto en un partido con el Arsenal el ligamento cruzado de la rodilla derecha, por lo que se pierde lo que resta de temporada.

En este sentido, el extécnico azulgrana dijo que “en lo que respecta a lesiones largas, hay un tiempo que se debe respetar”.

”El primer mes (Rodri) estuvo todo el tiempo en Madrid. Ahora es muy agradable tenerlo de vuelta en vestuarios. Su voz es importante... Lo más importante para Rodri ahora es recuperarse bien”, apuntó.

Guardiola agregó que, “por supuesto, a él (Rodri) le encantaría jugar mañana, pero el cuerpo es el cuerpo y la recuperación lleva mucho tiempo. Lo está haciendo muy bien y se siente muy bien, paso a paso, iremos viendo”.

¿Qué dijo Carlo Ancelotti?

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, señaló este viernes, que el hecho de no haberse clasificado directamente a los octavos complica su participación, pero aseguró que su equipo tiene los argumentos suficientes para avanzar.

“Queremos el mundo perfecto y no existe. Hemos fallado un partido y no hemos sido capaces de estar entre los primeros 8. Va a ser difícil, pero tenemos los recursos para superarlos”, declaró el preparador italiano en rueda de prensa previa al encuentro de LaLiga frente al Espanyol, el sábado.

En cuanto a la preparación, dependiendo del rival que le toque, subrayó que no hay ninguna: “Cuando tú juegas cada tres días, solo hay trabajo para los cuatro o cinco que no juegan. Para los demás, los que juegan, la rueda es: recuperación, vídeo y partido. Recuperación, vídeo y partido. Y así. Ahora son importantes los que no juegan tanto porque les necesitamos”.

También señaló que la liga española se encuentra en un momento clave de la temporada. “Es un momento importante de LaLiga para todos los equipos. Los puntos en juego empiezan a ser más importantes. Tenemos ventaja y queremos seguir con ella”, dijo.

Real Madrid es líder con 49 puntos, cuatro más que el Atlético y siete de ventaja con el Barcelona.

Los cruces de los playoffs de la Champions League 2025 (partidos 11/12 y 18/19 febrero)

Los juegos de ida se disputarán entre el 11 y 12 de febrero, mientras que los duelos de vuelta serán el 18 y 19 del mismo mes.

Cuadro Gris

A. Brest - PSG

B. Brujas - Atalanta

C. Manchester City - Real Madrid

D. Juventus - PSV

Cuadro Azul

E. Mónaco - Benfica

F. Sporting - Dortmund

G. Celtic - Bayern Múnich

H. Feyenoord - Milan

Octavos de final (sorteo 21 febrero) (partidos 4/5 y 11/12 marzo):

1. Ganador A - Liverpool o Barcelona

2. Ganador B - Lille o Aston Villa

3. Ganador C - Atlético de Madrid o Bayer Leverkusen

4. Ganador D - Arsenal o Inter

5. Ganador E - Barcelona o Liverpool

6. Ganador F - Lille o Aston Villa

7. Ganador G - Bayer Leverkusen o Atlético de Madrid

8. Ganador H - Inter o Arsenal

Cuartos de final (8/9 y 15/16 abril)

C1: Ganador 1 - Ganador 2

C2: Ganador 3 - Ganador 4

C3: Ganador 5 - Ganador 6

C4: Ganador 7 - Ganador 8

Semifinales (29/30 abril y 6/7 mayo)

S1: Ganador C1 - Ganador C2

S2: Ganador C3 - Ganador C4

Final: (31 mayo en Múnich)

