¿Por qué hay crisis en el fútbol argentino? Esta es la polémica entre AFA y Estudiantes

Los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda a Rosario Central en los octavos del torneo clausura de Argentina.
Foto: ESPN
La definición del Torneo Clausura de 2025 en el fútbol argentino ha quedado opacada por la etapa más crítica y llena de polémica de la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Los puntos de quiebre fueron un título de escritorio y un pasillo de espaldas.
La decisión de sancionar a Estudiantes de La Plata y a su presidente, Juan Sebastián Verón. Justo antes de que se jueguen los cuartos de final, la atención se desvía hacia los despachos de Puerto Madero, donde la AFA parece librar una...
Por Daniel Bello
Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com
