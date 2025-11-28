Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

¿Por qué hay crisis en el fútbol argentino? Esta es la polémica entre AFA y Estudiantes

Las sanciones a Verón, el título a Rosario Central, los cánticos contra Tapia y un presunta falsedad en documento público son algunos de los ingredientes del momento que atraviesa el balompié de Argentina.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Bello
Daniel Bello
28 de noviembre de 2025 - 07:00 p. m.
Los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda a Rosario Central en los octavos del torneo clausura de Argentina.
Los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda a Rosario Central en los octavos del torneo clausura de Argentina.
Foto: ESPN

La definición del Torneo Clausura de 2025 en el fútbol argentino ha quedado opacada por la etapa más crítica y llena de polémica de la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Los puntos de quiebre fueron un título de escritorio y un pasillo de espaldas.

La decisión de sancionar a Estudiantes de La Plata y a su presidente, Juan Sebastián Verón. Justo antes de que se jueguen los cuartos de final, la atención se desvía hacia los despachos de Puerto Madero, donde la AFA parece librar una...

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Temas recomendados:

Rosario Central

Estudiantes

Juan Sebastián Verón

Estudiantes de La Plata

Fútbol argentino

AFA

Chiqui Tapia

Asociación del Fútbol Argentino

Pablo Toviggino

PDF Gate

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.