¿Por qué hay crisis en el fútbol argentino? Esta es la polémica entre AFA y Estudiantes

Los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda a Rosario Central en los octavos del torneo clausura de Argentina. Foto: ESPN

La definición del Torneo Clausura de 2025 en el fútbol argentino ha quedado opacada por la etapa más crítica y llena de polémica de la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Los puntos de quiebre fueron un título de escritorio y un pasillo de espaldas.

La decisión de sancionar a Estudiantes de La Plata y a su presidente, Juan Sebastián Verón. Justo antes de que se jueguen los cuartos de final, la atención se desvía hacia los despachos de Puerto Madero, donde la AFA parece librar una...