¿Por qué James no cobró el penalti? Esto explicó el asistente técnico de León

James Rodríguez del León en acción ante Atlas, en la segunda jornada del Torneo Clausura 2025 de la liga del fútbol mexicano.

Fue muy poco el tiempo que le tomó a James Rodríguez estrenarse como jugador en el Club León de México. Luego de casi dos meses alejado de las canchas, el capitán de la selección colombiana regresó a la acción, mostrando su talento intacto en apenas 26 minutos de juego ante Atlas de Camilo Vargas.

James ingresó al partido en el minuto 64, jugando un papel fundamental en la victoria de su equipo como visitante por 2-1. Rodríguez no jugaba desde el 4 de diciembre, cuando disputó con el Rayo Vallecano un partido de Copa del Rey ante el Unionistas, donde jugó 69 minutos sobre el campo.

A su ingreso, el número ’10′ de Colombia recibió de inmediato el brazalete de capitán. Eduardo Aguirre puso en ventaja al Atlas al minuto 62, pero en el 78, Rodríguez se abrió paso entre los defensas, penetró en el área y recibió una falta del arquero Vargas, lo que resultó en un penalti a favor del Club León. Adonis Frías fue quien lo cobró para igualar el partido para León.

¿Por qué James no cobró el penalti?

En la rueda de prensa posterior al partido, Ernesto Marcucci, quien reemplazó a Eduardo Berizzo en el banco, confesó que uno de los motivos por los que cree que James no pateó el penalti.

“Lo hemos vivido nosotros como cuerpo técnico, sus compañeros, toda la institución, toda una ciudad pendiente de ese momento. Y creo que ha respondido con creces de lo que esperábamos... Si bien venía entrenando normal, venía con muy poco fútbol e indudablemente demostró la jerarquía que tiene, las características individuales y lo que genera en el entorno James. Así que orgulloso y agradecido de haber compartido este momento histórico para la ciudad”, dijo Marucci.

Penal de Camilo Vargas hacia James Rodríguez 🇨🇴



Frías anota el penal y el partido se pone 1-1 pic.twitter.com/HhD811eyhd — Carolina ⭕️ (@MarquezCaroR) January 19, 2025

“La verdad es que no sé. Cuando se arrimó, le pregunté si lo quería patear y dijo no. Yo intuyo, no hablé con él, que puede ser también por el conocimiento del arquero rival hacia él. Se enviaron el saludo al principio del partido, su conocimiento, compartir selección. Creo que a lo mejor eso, también sus compañeros tuvieron un gesto con él de darle la cinta de capitán cuando ingresó. Es parte también de la alegría que tenemos porque hemos encontrado no solo un buen equipo, sino un gran grupo humano”, agregó.

