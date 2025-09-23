Los olvidados y el Balón de Oro: los reyes que jamás necesitaron la corona

Diego Maradona y Pelé, son dos de los principales iconos del fútbol mundial que nunca ganaron el Balón de Oro. Foto: Imagen creada con Inteligencia Artificial, con supervisión humana

¿Cuántos Balones de Oro tiene Maradona? La pregunta es común. La respuesta es sencilla, “los mismos que tiene Pelé”. Así de fácil, ninguno. No es un hecho aislado, varios cracks históricos nunca conquistaron el máximo galardón individual del balompié. Y no fue por falta de méritos, sino por razones que, vistas en retrospectiva, necesitan de un análisis político.

El lunes pasado, France Football celebró nuevamente su tradicional gala. Un evento que hoy es mucho más que la coronación de un futbolista: es un espectáculo global que reconoce...