Los olvidados y el Balón de Oro: los reyes que jamás necesitaron la corona

El prestigioso premio de la revista France Football siempre despierta polémica y no son pocos los cracks, verdaderos históricos del balompié, que nunca se llevaron este galardón.

Fernando Camilo Garzón
23 de septiembre de 2025 - 08:35 p. m.
Diego Maradona y Pelé, son dos de los principales iconos del fútbol mundial que nunca ganaron el Balón de Oro.
Foto: Imagen creada con Inteligencia Artificial, con supervisión humana

¿Cuántos Balones de Oro tiene Maradona? La pregunta es común. La respuesta es sencilla, “los mismos que tiene Pelé”. Así de fácil, ninguno. No es un hecho aislado, varios cracks históricos nunca conquistaron el máximo galardón individual del balompié. Y no fue por falta de méritos, sino por razones que, vistas en retrospectiva, necesitan de un análisis político.

El lunes pasado, France Football celebró nuevamente su tradicional gala. Un evento que hoy es mucho más que la coronación de un futbolista: es un espectáculo global que reconoce...

