“Por resultados, Real Madrid”: Messi al ser preguntado por el mejor equipo del mundo

El futbolista argentino Lionel Messi, figura de la selección albiceleste y el Inter Miami de la MLS. Foto: AFP - CHRIS ARJOON

Lionel Messi, uno de los mejores futbolistas de la actualidad —y la historia— dio una entrevista al portal Infobae y se refirió la actualidad del balompié internacional, su carrera y la Copa América 2024, que arranca el próximo 20 de junio.

Entre las preguntas que le hizo su entrevistador estaba la de “¿Cuál es hoy el mejor equipo del mundo para vos?”, a lo que el argentino respondió:

“Por resultados es el Madrid. Si hablas por juego, a mí personalmente me gusta el [Manchester] City de Guardiola y creo que todo equipo donde esté Guardiola va a ser especial por su manera de ser, la manera de entrenar y por cómo hace jugar a sus equipos. A nivel de juego para mí el City es el mejor. Por resultados, el Madrid”, respondió el argentino.

Leo Messi: “Por resultados, el Real Madrid es el mejor equipo del mundo.”



“En volumen de juego, el Manchester City”



pic.twitter.com/N85ypgjPRb — Messi out of Context (@OutMessi_) June 7, 2024

En la entrevista de Infobae Messi también se refirió a otros temas, como su amistad con Neymar y Luis Suárez, de su presencia o no en el Mundial de 2026, la final de Catar 2022 y la vez que fue al psicólogo durante su etapa en Barcelona.

“Yo soy una persona que me guardo todo para dentro y me como tanto lo bueno como lo malo. Pero cuando fui, me hizo muy bien, me gustó mucho, me ha ayudado muchísimo”, contó el argentino sobre la etapa en la que recibió ayuda psicológica.

El próximo reto importante de Leo será la Copa América 2024, en Estados Unidos, donde busca defender el título conseguido en Brasil hace tres años. La conquista continental de 2021 fue la primera del rosarino con la selección. Después ganó la Finalissima y el Mundial, ambos en 2022.

De cara al debut de Argentina en dicho certamen, Messi, de 36 años, comentó que más allá de ser el vigente campeón continental —y del mundo— la albiceleste siempre es favorita, al igual que Brasil, pero que el certamen continental tiene fuertes contendientes como la la selección de Colombia.

“Hoy por hoy las selecciones sudamericanas son muy fuertes. Uruguay está muy bien, Colombia, Ecuador. Después se hace muy difícil jugar todos los partidos, pero creo que va a ser una Copa América muy igualada”, anticipó Leo.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador