“Premier League corrupta”: el cartel que sobrevoló el Manchester City vs. Liverpool

Los aficionados del Everton contrataron una avioneta para que sobrevolara el Etihad Stadium con la pancarta “Premier League=corrupción”, en protesta por la sanción de diez puntos que han recibido los ‘Toffees’.

Esta iniciativa tuvo lugar durante el encuentro entre Manchester City y Liverpool, siendo los ‘Sky Blues’ uno de los motivos de queja del Everton, que fue sancionado con un caso de irregularidad financiera, frente a las 115 cargos de los que se acusa al City.

El grupo principal de aficionados del Everton, 1878, publicó fotografías y vídeos de la avioneta y la pancarta en sus redes sociales, ya que la retransmisión del partido, a cargo de Sky, las omitió, como planea hacer también este domingo cuando se enfrenten Everton y Manchester United con los cánticos insultando a la competición.

Los fans del Everton han mandado un mensaje en avioneta. 🛩



📌 Ha sido en el partido que enfrentaba a Manchester City y Liverpool.



📌 En la pancarta se podía leer: "Premier League=corrupta".



📹 @The1878s pic.twitter.com/7SnjgoxCWg — Relevo (@relevo) November 25, 2023

Everton aseguró estar “en shock” y “decepcionado” por la decisión de la comisión independiente de la Premier League de sancionarles con diez puntos por irregularidades financieras y aseguró que mirarán “con gran interés” los otros casos en curso, como el del Manchester City, acusado de 115 brechas económicas.

Según la comisión, el Everton perdió en la temporada 2021-2022 124,5 millones de libras, lo que excede el límite de 105 millones a tres años que permite la competición.

“El Everton está en shock y decepcionado por la decisión de la comisión de la Premier League. El club cree que la comisión ha impuesto una sanción deportiva injusta y claramente desproporcionada. El club ya ha comunicado su intención de apelar la decisión a la Premier League”, dijo el club en un comunicado.

“El Everton mantiene que ha sido abierto y transparente con la información que ha dado a la Premier League y que siempre ha respetado la integridad del proceso. El club no reconoce el veredicto de que no ha actuado con buena fe y no entiende que esto se haya utilizado como acusación por parte de la Premier League durante el procedimiento. La dureza y la severidad de la sanción no es un justo y razonable reflejo de las pruebas dadas”.

“El club seguirá con gran atención las decisiones que se tomen en otros casos relativos a las normas de sostenibilidades y beneficios de la Premier League”, apuntó el Everton.

