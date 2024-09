Premier League: Liverpool sufrió su primera derrota de la temporada

Luis Díaz (derecha) lucha por la pelota con Ryan Yates, del Nottingham Forest. Foto: AFP - IAN HODGSON

El Liverpool de Luis Díaz sufrió este domingo una sorpresiva derrota en condición de local tras caer 1-0 ante Nottingham Forest en la cuarta fecha de la Premier League de Inglaterra. Este resultado es histórico, pues desde 1969 que la visita no lograba un triunfo en Anfield.

Desde el arranque del compromiso, los Reds se adueñaron de la pelota y obligaron a su rival a refugiarse en el fondo. El belga Mats Sels, portero del Forest, fue una de las figuras del primer tiempo, al atajar dos remates claros que por poco rompen el cero.

El colombiano Luis Díaz, que venía de jugar en la más reciente doble fecha de eliminatorias sudamericanas, fue titular y por poco marca. En los 60 minutos que estuvo en cancha hizo un remate que terminó en las manos de Sels. En su lugar ingresó Cody Gakpo.

Pese a la superioridad del Liverpool, la visita fue la que abrió el marcador. Callum Hudson-Odoi, quien ingresó en el complemento, recibió el balón sobre el sector izquierdo, recortó hacia la medialuna y soltó un remate desde el borde del área que ingresó al arco de Alisson pegado al poste derecho.

El gol sorprendió a los Reds y su entrenador, el neerlandés Arne Slot, que modificó el esquema para hacerlo todavía más ofensivo para no quedarse sin sumar. Sin embargo, no alcanzó y no solo perdió su andar perfecto, sino también su invicto.

En paralelo, Manchester City, con un doblete del noruego Erling Haaland, venció 2-1 a Brentford y se acomodó como único líder de la Premier League, con 12 unidades, tres más que Liverpool, que el próximo martes visita al A.C. Milan, por la primera fecha de la Champions League.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador