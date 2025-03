PSG vs. Liverpool en la Champions League: hora y dónde ver en vivo a Luis Díaz

Luis Díaz (izq.) y Mohamed Salah, dos delanteros clave de Liverpool. Foto: EFE - PETER POWELL

Con menos focos que su compañero Mohamed Salah, el colombiano Luis Díaz tiene una gran ocasión para brillar en la constelación de estrellas del ataque del Liverpool con la visita al PSG en la ida de octavos de la Liga de Campeones.

El partido del miércoles en el Parque de los Príncipes, en el inicio de la parte decisiva de la competición para el Liverpool, puede servir además de reivindicación para un jugador que lleva semanas con problemas para ver puerta, con apenas un tanto en lo que va de 2025.

Ese gol fue el pasado 17 de febrero, abriendo el marcador en la victoria 2-1 sobre el Wolverhampton en la Premier League, donde el colombiano acumula 9 dianas este curso, más que las 8 de la pasada temporada, pero a años luz de las 25 que lleva Salah en el actual ejercicio y que le hacen liderar la tabla de máximos anotadores.

“Jugadores como Lucho están teniendo una gran temporada. En mi caso puede que sea mi mejor temporada, no solo por lo que marco sino porque estoy consiguiendo que los jugadores que están a mi alrededor sean mejores”, estimó recientemente Salah en declaraciones.

De Klopp a Slot

Luis Díaz, que ha ocupado distintas posiciones en el dibujo táctico de Arne Slot, lleva 13 anotaciones entre todas las competiciones en lo que va de temporada, como titular habitual de un Liverpool que es líder en la Premier League y que ganó la liguilla de 36 equipos de la primera fase de la Champions.

En el máximo torneo europeo, el colombiano jugo siete de los ocho encuentros de la liguilla, todos excepto el último (derrota ante el PSV por 3-2), al que el Liverpool ya llegaba matemáticamente clasificado a octavos de final, por lo que su entrenador dio descanso a varios jugadores.

Su aportación fue especialmente valiosa en la cuarta fecha de la liguilla, con un triplete para la victoria sobre el Bayer Leverkusen (4-0) en Anfield.

“No solo los colombianos aman a Lucho, ¡también le ama la afición del Liverpool, mucho! He escuchado muchas veces a los aficionados corear su nombre y sé que a la directiva también les gusta mucho. Yo no diría que le amo, pero claro que me gusta mucho”, sonrió el entrenador Arne Slot tras aquella exhibición.

Luis Díaz llegó al Liverpool por petición del entonces entrenador Jürgen Klopp, técnico del club hasta el final de la pasada temporada, y en la nueva etapa de Arne Slot ha sabido aclimatarse correctamente.

A qué hora y dónde ver PSG vs. Liverpool

Fecha: miércoles 5 de marzo

Hora: 3:00 p.m. (hora colombiana)

Lugar: Parque de los Príncipes (París, Francia)

Canal: ESPN y Disney+

