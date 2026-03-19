¿Qué esperar de los equipos colombianos en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana?

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol. Foto: AFP - DANIEL DUARTE

Finalizado el sorteo de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, los equipos colombianos comienzan a analizar sus posibilidades de avanzar a la siguiente fase. América de Cali, como cabeza de serie, quedó en un grupo accesible en el papel, con rivales competitivos pero sin grandes potencias del continente, lo que le permite ilusionarse con una clasificación si logra hacerse fuerte desde el inicio.

Por el contrario, Millonarios, ubicado en el bombo 2, tendrá un camino más complejo, enfrentando a un rival de peso como São...