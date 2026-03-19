Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

¿Qué esperar de los equipos colombianos en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana?

Las fases de grupo de los torneos continentales se jugarán entre el 7 de abril y el 28 de mayo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
20 de marzo de 2026 - 01:22 a. m.
Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol.
Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol.
Foto: AFP - DANIEL DUARTE

Finalizado el sorteo de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, los equipos colombianos comienzan a analizar sus posibilidades de avanzar a la siguiente fase. América de Cali, como cabeza de serie, quedó en un grupo accesible en el papel, con rivales competitivos pero sin grandes potencias del continente, lo que le permite ilusionarse con una clasificación si logra hacerse fuerte desde el inicio.

Por el contrario, Millonarios, ubicado en el bombo 2, tendrá un camino más complejo, enfrentando a un rival de peso como São...

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

Temas recomendados:

La SEDE

PremiumEE

Millonarios

América

Santa Fe

Junior

Deportes Tolima

Deportivo Independiente Medellín

Copa Sudamericana

Copa Libertadores

Sorteo Copa Sudamericana

Sorteo Copa Libertadores

Sorteo Copa Sudamericana hoy

Sorteo Copa Libertadores hoy

Sorteo conmebol libertadores

sorteo conmebol sudamericana

sorteo copa sudamericano

sorteo copa sudamericana

sorteo conmebol libertadores

sorteo de la copa libertadores

sorteo de la Copa Libertadores

Conmebol Libertadores

Conmebol Libertadores hoy

Conmebol libertadores hoy

Conmebol Libertadores sorteo hoy

sorteo hoy de la Conmebol Sudamericana

Sorteo hoy de la Conmebol libertadores

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.