¡Qué forma de cerrar el año! James Rodríguez marcó golazo con Olympiakos

James Rodríguez celebra un gol con Olympiakos. Foto: Olympiakos

James Rodríguez sigue recuperando su buen nivel en el fútbol de Grecia y este miércoles marcó un tanto más con el Olympiakos recibiendo al Asteras. Es el tercer gol del colombiano desde que llegó a Grecia procedente de la liga catarí de fútbol después de marcarle al Lamia y PAOK.

James, que fue titular en el partido, marcó el segundo tanto del partido a los 35 minutos en una jugada asociándose con Hwang In-Beom, que recibió un balón del colombiano, devolviéndolo de primera intención, en una pared, para que el 10 cucuteño se perfilara y sacara un latigazo de pierna zurda desde afuera del área que dejó sin reacción al golero rival.

Más deportes: El clásico de Barcelona marca el regreso de la Liga de España

PERO QUE GOLAZOOOOOOOO, golazoo de james para poner el 2x0, GOLAZO!!! @jamesdrodriguez , vamos crack!!! pic.twitter.com/3LEImWWUuT — JR10 🇨🇴 (@Yeims_Jr10) December 28, 2022

Le puede interesar:Fútbol de Rusia aún no se decide, aplazan decisión sobre dejar la UEFA

El próximo reto del colombiano será el 3 de enero, cuando su equipo visite al Ionikos de Nicea. Olympiakos marcha tercero en la Superliga griega a nueve puntos del líder, Panathinaikos, y tiene por delante los octavos de final de la Copa de Grecia.

A nivel internacional no tendrá más roce, debido a que quedó último de su grupo en la Europa League. Cabe resaltar que por lo tardío de su fichaje, James no logró ser inscrito en la fase de grupos del torneo, por lo que no lo jugó.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador