No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

¿Quién armó el equipo más poderoso en Europa para la temporada 2025/26?

Fichajes récord y millones en juego: así empieza la carrera de los clubes más grandes del mundo.

Redacción Deportes
13 de agosto de 2025 - 02:33 p. m.
Florian Wirtz de Liverpool en acción durante un partido amistoso de pretemporada entre el Liverpool FC y el Athletic Club en Liverpool, Gran Bretaña, el 4 de agosto de 2025.
Florian Wirtz de Liverpool en acción durante un partido amistoso de pretemporada entre el Liverpool FC y el Athletic Club en Liverpool, Gran Bretaña, el 4 de agosto de 2025.
Foto: EFE - ADAM VAUGHAN

El fútbol europeo abre el telón de una nueva temporada con un mercado de fichajes que ha batido récords y dibujado un paisaje de contrastes: proyectos que invierten cifras millonarias para sostener o recuperar hegemonías, clubes que buscan dar un salto de calidad con apuestas jóvenes, y hasta historias trágicas que entristecen la pelota. La más dolorosa, la muerte del portugués Diogo Jota en un accidente de tránsito, un golpe duro para Liverpool y para toda el balompié mundial.

No es solo cuestión de euros, sino de...

Por Redacción Deportes

Temas recomendados:

Fichajes

Europa

Fichajes europa

Real Madrid

Liverpool

Barcelona

Chelsea

PSG

Bayern Múnich

Arsenal

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar