Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Filipe Luís: el entrenador de la varita mágica en Flamengo

El enorme y multitudinario del entrenador en el Mengão es mágico, pero no por eso menos meritorio.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
11 de diciembre de 2025 - 07:15 p. m.
Filipe Luís al borde de las lágrimas luego de conseguir su primera Copa Libertadores como entrenador.
Filipe Luís al borde de las lágrimas luego de conseguir su primera Copa Libertadores como entrenador.
Foto: EFE - José Jácome

Hace un tiempo, el mes de diciembre estaba marcado en el calendario de cualquier futbolero como la época para disfrutar el Mundial de Clubes de la FIFA. Un torneo conocido antes como la Copa Intercontinental y que ha vuelto a ese nombre desde 2024, pero no como el campeonato internacional más importante a nivel de clubes, pues ese puesto ya fue ocupado por el Mundial de Estados Unidos 2025.

Aun así, la Intercontinental sigue ocupando parte del calendario decembrino del año, esta vez por cuenta de una competición...

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

PremiumEE

Filipe Luís

Flamengo

Copa Libertadores 2025

campeón de la Copa Libertadores 2025

Flamengo campeón de la Copa Libertadores 2025

entrenador de Flamengo

director técnico de Flamengo

técnico de Flamengo

quién es Filipe Luís

quién es el entrenador de Flamengo

quién es el técnico de Flamengo

quién es el director técnico de Flamengo

títulos de Flamengo

Copas Libertadores de Flamengo

Libertadores de Flamengo

Copas Libertadores

cuántas Copas Libertadores tiene Flamengo

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.