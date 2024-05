¿Quién es Joselu, el delantero que clasificó a Real Madrid a la final de Champions?

El delantero del Real Madrid Joselu celebra su segundo gol durante el encuentro correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones que Real Madrid y Bayern de Múnich disputan hoy miércoles en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. Foto: EFE - JUANJO MARTIN

En el crepúsculo de su carrera, José Luis Mato ‘Joselu’ vivió este miércoles un día de gloria tras marcar los dos goles en la remontada ante el Bayern de Múnich (2-1) que clasificó al Real Madrid para una nueva final de la Champions League.

Faltaban diez minutos para el final del partido y las cosas no pintaban bien para el Real Madrid, que perdía 1-0 frente al Bayern y estaba fuera de la final de la Champions gracias al 2-2 de la ida.

Al técnico italiano Carlo Ancelotti no le quedaba otra que jugársela y dio entrada en la cancha a Joselu y a Brahim Díaz por Federico Valverde y Rodrygo Goes.

Y fue Joselu, quien curiosamente nació en Alemania, el que obró el enésimo milagro vivido en el Santiago Bernabéu, el estadio en el que el club blanco se siente invencible.

Apenas siete minutos después de pisar el césped, y solo cinco después de que la madera evitase la sentencia de los bávaros, Joselu aprovechó un rechace de Manuel Neuer a tiro de Vinicius, el único error del meta alemán protagonista de un partido espectacular, para remachar a la red el tanto del empate (88).

Y con el partido caminando hacia la prórroga, en el primer minuto del descuento, el público del Bernabéu entró en éxtasis cuando vio al espigado delantero centro (1,92 m) rematar a la red un centro de Antonio Rüdiger en posición dudosa, lo que aplazó la celebración un par de minutos hasta que el VAR dio por válido el tanto.

Celebró el Madrid, el Bernabéu y aquel hincha, quien en 2012, buscaba enlaces para ver a su equipo por internet.

En 2012, Joselu pedía link para ver a Real Madrid.



En 2024, Joselu jugará la final de la UCL con Real Madrid. https://t.co/eNmEELFMIx — VarskySports (@VarskySports) May 8, 2024

Remontada con doblete

El protagonista del pase a la 18ª final de la máxima competición europea de clubes (con el récord de 14 títulos y la posibilidad ahora de un decimoquinto) no fue ninguna de las estrellas del equipo.

Los focos esta vez no serán para Vinicius, autor de partido descomunal, ni Bellingham, ni Modric, ni Kroos. Quien saldrá en las fotos esta vez será Joselu, un jornalero del fútbol al que le costó llegar a la élite, pese a haberse formado en la academia del Real Madrid.

Hijo de emigrantes gallegos en Alemania, nació en Stuttgart el 27 de marzo de 1990. No regresó a España hasta que la familia se trasladó a Vigo (en Galicia, noroeste) cuando Joselu tenía cuatro años.

🤍 "Mi CARRERA ha MERECIDO la PENA solo por poder VESTIR esta CAMISETA".



El mensaje de JOSELU con @JLSanchez78 que ENAMORARÁ al madridismo #ChiringuitoCuentaAtrás. pic.twitter.com/icLdd446yc — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 8, 2024

Comenzó jugando al fútbol en el Celta, hasta que en 2009 le fichó el Real Madrid para formar parte de La Fábrica, tal como se conoce la academia del equipo blanco.

Llegó a debutar con el primer equipo blanco en 2011, entrando en sustitución de Karim Benzema en un partido contra el Almería en el que marcó cuando apenas llevaba dos minutos en el campo.

Pese a ello, no se consolidó en el primer equipo y comenzó un periplo que le llevó de nuevo a su Alemania natal (Hoffenheim en 2012-2013, Eintracht al año siguiente, Hanóver una temporada después) e Inglaterra (Stoke City y Newcastle).

En 2019, el Deportivo Alavés lo recuperó para el campeonato español y en tres temporadas se convirtió en el máximo goleador del equipo vitoriano en primera división.

🔙 FOTO 1 - 2022: Joselu, como un fanático más, apoyando a Real Madrid en la final de París. DETRÁS, EL ARCO DEL TRIUNFO.



🔝 FOTO 2 - 2024: Joselu metió a Real Madrid en la final de Londres. DETRÁS, EL ARCO DEL TRIUNFO. pic.twitter.com/CXyGKWMBwD — DSPORTS (@DSports) May 8, 2024

Cedido por el Espanyol

En 2022 lo fichó el Espanyol, pero a pesar de sus 16 goles no pudo evitar el descenso del club barcelonés.

Sin embargo, el Real Madrid, que buscaba antes de la actual temporada un delantero suplente para dar descanso a los titulares, se hizo con sus servicios a través de una cesión.

Y pasada la treintena, Joselu está viviendo el mejor momento de su carrera, que le ha llevado incluso a jugar con la selección española y ser una de las opciones del seleccionador Luis de la Fuente de cara a la próxima Eurocopa.

Los números le avalan: 9 goles en la Liga española y otros cinco en Champions, aunque ninguno con tanto valor como el doblete conseguido este miércoles.

El Real Madrid todavía no ha decidido si se quedará la próxima temporada con el ‘9′, que curiosamente es cuñado de otro jugador blanco, Dani Carvajal.

Pero con actuaciones como la de este miércoles, quedan pocas dudas de que Joselu vivirá, al menos, otro año de blanco.

Y el rival de la final del 1 de junio en Wembley es otro equipo alemán. El Borussia Dortmund ya está avisado.

Joselu, tus lágrimas de alegría son las nuestras. Y tú eres uno de los nuestros, crack pic.twitter.com/3cGHTMifkq — Madrid Sports (@MadridSports_) May 8, 2024

“Mis sueños no son tan bonitos como el que he vivido esta noche”

”Uno siempre sueña con estar en el momento. El primer gol es de estar listo, de estar en la jugada. Estaban fatigados y esos minutos se notan. Uno sueña con tener noches así, en mis sueños no es tan bonito como los de hoy, como el que he vivido esta noche. Siempre lo he dicho, he venido a ayudar y a aportar. Ancelotti sabía lo que podía aportar y al final feliz por lo que he podido dar. Feliz por ganar una Liga y estar en una final de Champions”, dijo.

”El héroe... Me considero uno de ellos. Toda la plantilla ha hecho un año increíble. Todos hemos llegado en un momento increíble en este momento de la temporada. El partido iba a ser muy difícil. Llegar aquí después de lo que hemos sufrido a principio de temporada es muy difícil. Feliz por lo que he podido aportar hoy. Intento aprovechar mis momentos al máximo. Esto es lo que se siente cuando se es madridista”, apuntó.

Joselu informó de que después del partido se acordó de su mujer y de sus hijos, que son quienes “más han sufrido” a lo largo de su carrera. Sobre todo su mujer, que, declaró estuvo siempre “al pie del cañón y en los momentos difíciles”.

Preguntado por cuál era el plan del Real Madrid nada más empatar el choque, dijo que en el conjunto blanco, cuando se empata un partido, “la gente pide que cojas la pelota y vayas al centro del campo a ganar”.

”Sabíamos que con el 1-1 había opciones. La afición nos empujaba, y esa es la mentalidad del Real Madrid Ese es el sentimiento del Real Madrid, que los sacas a flote. Estos partidos hay que ganarlos también con el corazón y el Madrid de eso va sobrado”, comentó.

Por último, habló sobre su futuro: “Yo estoy centrado en lo que ha pasado hoy y que en tres semanas hay una final. El futuro ya se verá. Quiero estar al cien por cien para lo que resta de temporada”, concluyó.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador