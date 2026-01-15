Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El apellido Ibrahimović vuelve a Ajax: Maximilian va tras los pasos de su padre

A los 19 años, Maximilian Ibrahimović llega al Ajax a préstamo desde el AC Milan, el mismo club donde su padre comenzó a construir su leyenda.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
15 de enero de 2026 - 07:10 p. m.
A los 19 años, Maximilian Ibrahimović llega al Ajax a préstamo desde el AC Milan, el mismo club donde su padre comenzó a construir su leyenda.
A los 19 años, Maximilian Ibrahimović llega al Ajax a préstamo desde el AC Milan, el mismo club donde su padre comenzó a construir su leyenda.
Foto: Ajax

Pocos orgullos son tan profundos como el de ver a un hijo abrirse camino. No importa cuán fuerte sea el carácter, cuán grande el ego o cuán extensa la historia personal: cuando un hijo empieza a destacar, algo se mueve por dentro. Incluso en alguien como Zlatan Ibrahimović. Uno de los personajes más dominantes, carismáticos y seguros de sí mismos que ha dado el fútbol en el siglo XXI. Hoy, ya retirado, el león sueco observa cómo comienza a florecer un legado que se impuso con gestos grandilocuentes, pero que se construyeron con el...

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

Temas recomendados:

Zlatan Ibrahimovic

Maximilian Ibrahimovic

Ajax

Milan

Serie A

Historia de Zlatan Ibrahimovic

PremiumEE

PremiumSuscriptor

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.