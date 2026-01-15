El apellido Ibrahimović vuelve a Ajax: Maximilian va tras los pasos de su padre

A los 19 años, Maximilian Ibrahimović llega al Ajax a préstamo desde el AC Milan, el mismo club donde su padre comenzó a construir su leyenda. Foto: Ajax

Pocos orgullos son tan profundos como el de ver a un hijo abrirse camino. No importa cuán fuerte sea el carácter, cuán grande el ego o cuán extensa la historia personal: cuando un hijo empieza a destacar, algo se mueve por dentro. Incluso en alguien como Zlatan Ibrahimović. Uno de los personajes más dominantes, carismáticos y seguros de sí mismos que ha dado el fútbol en el siglo XXI. Hoy, ya retirado, el león sueco observa cómo comienza a florecer un legado que se impuso con gestos grandilocuentes, pero que se construyeron con el...