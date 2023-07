¿Quién es Yamila Rodríguez? la futbolista argentina señalada de ser ‘anti-Messi’

Yamila Rodríguez es delantera de la Selección Femenina de Fútbol de Argentina. Foto: EFE - ERNESTO GUZMAN JR

“Por favor, basta, no la estoy pasando bien. ¿En qué momento dije que soy anti-Messi?”, fue lo que escribió en su cuenta de Instagram, Yamila Rodríguez, la delantera del la Selección de Argentina que está participando en el Mundial Femenino de fútbol 2023, tras recibir una avalancha de comentarios en los que la señalan de ser “anti-Messi” por llevar, en una de sus piernas, un tatuaje de la cara de Cristiano Ronaldo.

El lunes 24 de julio, la selección albiceleste jugó su primer partido del mundial celebrado en Australia y Nueva Zelanda. Y a pesar de que el partido terminó con la victoria de Italia, que en los últimos minutos marcó un gol; Rodríguez, quien lleva el número 11 en su espalda e inició como suplente en el juego, celebró su debut en la competición.

“Llegó el momento que tanto soñaba”, escribió en la descripción del carrusel de fotos que compartió a través de redes sociales. Sin embargo, lo que era una publicación de celebración, terminó repleta de comentarios ofensivos y violentos en contra de la jugadora; y no por su nivel o rendimiento, sino porque durante la emisión del partido, se le vio en su pierna izquierda un tatuaje de Cristiano Ronaldo, el cual públicamente ha dicho que es su ídolo futbolístico.

“Ándate de la selección y retírate del fútbol. Anti fútbol, el pasado te condena y ojalá la pases mal. ¡KARMA! Envidiosa, nunca vas a ser ni una uña de lo que es Messi. Apenas queden fuera del mundial, te vamos a echar toda la culpa a vos como se la echabas a Messi, a ver qué decis”, como este comentario, hay cientos en los que atacan a Yamila Rodríguez, a quien en medio de la polémica, le sacaron a relucir algunos tweets y comentarios en los que cuestionaba el juego de Lionel Messi durante el Mundial de 2014 y las finales de la Copa América de los años siguientes.

Tanta fue la oleada de comentarios ofensivos y negativos, que la jugadora tuvo que emitir un mensaje aclarando que ella no es “anti-Messi”. Además, pidió que pararan con el hostigamiento del que está siendo víctima.

“Dejen de decir cosas que yo no dije, porque de verdad la estoy pasando mal. No la paso mal por ustedes sino por las barbaridades que se dicen sin piedad ¿Uno no puede tener un ídolo o un jugador que le guste? Por favor. Jamás dije que soy anti Messi, jamás lo sería. Messi es nuestro gran capitán en la selección, pero que yo diga que mi inspiración e ídolo es CR7 (Ronaldo) no quiere decir que odie a Messi”, y añadió “Basta, cansa, duele”.

Yamila Rodríguez, jugadora de la selección de fútbol femenina de Argentina, compartió este durísimo mensaje en su Instagram tras haber sido acosada por tener tatuado a CR7 en su pierna izquierda. pic.twitter.com/qzcPXfwdye — Luis A. Meneses C. (@luisalfredomc10) July 25, 2023

Yamila Rodríguez: la estrella del fútbol argentino femenino

La jugadora, de 25 años, es oriunda de la Provincia de Misiones, Argentina. Desde pequeña ha pisado las canchas de juego; sin embargo, su carrera empezó a tomar forma cuando ingresó al Club Atlético Boca Juniors, a los 18 años. Y aunque jugó seis meses en España con el Santa Teresa de Badajoz, regreso rápidamente al Xeneize.

En 2019, el fútbol femenino se profesionalizó en Argentina, lo cual trajo grandes victorias para la carrera de Yamila, quien fue la primera mujer en marca un gol en La Bombonera y más adelante tuvo la oportunidad de ganar la final de la Primera División Femenina 2021- 2022.

El año pasado, la jugadora disputó la final de la Copa Libertadores de América, en donde Boca terminó derrotado por Palmeiras, el cual es ahora su club. Esta fue la primera vez que un equipo argentino, en su rama, llegó a la instancia final del torneo internacional.

Asimismo, Rodríguez con seis goles se consagró como la máxima anotadora de la Copa América de 2022, torneo que le dio el pase a las albicelestes para su cuarta participación en el Mundial Femenino. Todos estos logros la hicieron merecedora de ser la primera jugadora argentina nominada a los premios Dubai Globe Soccer Awards 2022, lo que le otorgó el título de ser una de las 20 mejores futbolistas de todo el globo.

Una persona allegada a la jugadora comentó a El País que Yamila es un icono y referencia para las menores que sueñan con ser futbolistas. “Muchas niñas y adolescentes que juegan al fútbol la admiran, le piden autógrafos y fotos cada partido”, dice la fuente, que atribuye que en parte toda la violencia digital que sufre la jugadora está ligada a su mayor exposición pública, gracias al crecimiento del futbol femenino en Argentina y en el mundo.