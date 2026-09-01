¿Quién se pondrá la 10 de Messi? Argentina busca heredero para una camiseta pesada

Lionel Messi viene de ser una de las figuras del Mundial de Norteamérica 2026. Foto: EFE - Mariscal

Lionel Messi puso este lunes un punto final a una historia de 21 años con la selección argentina. A los 39, el astro rosarino anunció su retiro internacional mediante una carta publicada en sus redes sociales, cerrando así una etapa dejó huella imborrable en la historia del fútbol.

“Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta”. Con esas palabras, Messi resumió el vínculo con la albiceleste y confirmó que su decisión, tomada después de la final, llegó...