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¿Quién se pondrá la 10 de Messi? Argentina busca heredero para una camiseta pesada

El dorsal más emblemático del fútbol mundial quedó vacante en el combinado albiceleste. Con el adiós de Leo, el número que usó por tantos años ahora busca un dueño capaz de convivir con la sombra de dos leyendas.

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Daniel Bello
Daniel Bello
01 de septiembre de 2026 - 09:00 p. m.
Lionel Messi viene de ser una de las figuras del Mundial de Norteamérica 2026.
Lionel Messi viene de ser una de las figuras del Mundial de Norteamérica 2026.
Foto: EFE - Mariscal

Lionel Messi puso este lunes un punto final a una historia de 21 años con la selección argentina. A los 39, el astro rosarino anunció su retiro internacional mediante una carta publicada en sus redes sociales, cerrando así una etapa dejó huella imborrable en la historia del fútbol.

“Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta”. Con esas palabras, Messi resumió el vínculo con la albiceleste y confirmó que su decisión, tomada después de la final, llegó...

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

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Dario Monsalve Villa(77642)Hace 25 minutos
Argentina hace mucho tiempo era MESSI y diez más. Los que el entrenador pusiera. MESSI les daba clase de berraquera aún en los momentos más difíciles. No será fácil conseguir una persona que arrope un grupo como lo hacía este señor. Se van a dar cuenta que a partir de ahora, más de uno de los equipos latinoamericanos va a derrotar a Argentina. Se darán cuenta que dependían de ese fantástico numero 10.
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