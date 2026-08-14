14 de agosto de 2026 - 12:00 a. m.
¿Quién y cómo se elige el presidente de la FIFA?
Gianni Infantino podría estar viviendo sus últimos meses al frente de la FIFA. Pero, ¿cómo se elige al presidente del máximo organismo del fútbol y quiénes podrían disputarle el poder en las próximas elecciones?
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