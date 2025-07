“Quiso venir, pero era muy difícil”: la confesión de Laporta sobre Luis Díaz Foto: Agencias EFE – AFP

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha puesto sobre la mesa una historia que ya sonaba en los pasillos del mercado de fichajes: el fuerte interés del club catalán por Luis Díaz. Esta vez, lo dijo sin rodeos. El colombiano quería vestir de azulgrana, pero se topó con un muro llamado Liverpool.

En declaraciones a Mundo Deportivo, Laporta confirmó que Díaz era uno de los jugadores que más ilusionaba a Deco, el director deportivo del Barça. No era un simple nombre en la lista. Era la prioridad para reforzar el extremo izquierdo. Pero la negociación no prosperó porque el club inglés no dio ni una señal de apertura. “Liverpool se cerró completamente”, dijo el presidente, dejando claro que no fue por falta de voluntad del jugador.

Y de hecho, Laporta no escatimó elogios: “Luis es un jugador muy completo. Le agradezco que quisiera venir en todo momento, pero las circunstancias complicaron todo”. Una frase que deja entrever lo cerca —y lo lejos— que estuvo el fichaje.

Barcelona no se quedó de brazos cruzados. Primero intentó fichar a Nico Williams, pero el Athletic Bilbao fue igual de inflexible: renovó al extremo hasta 2035, cerrando de golpe cualquier opción. Ante la falta de avances, el club se decantó por Marcus Rashford. El inglés llegó cedido desde el Manchester United con una opción de compra de 30 millones de euros. Laporta lo describió como “la opción que más me gustaba”, aunque no negó que Díaz también le atraía.

¿Y ahora qué pasa con Luis Díaz?

Mientras tanto, el futuro de Luis Díaz sigue envuelto en incertidumbre. Aunque tiene contrato con Liverpool hasta 2027 y en mayo dijo estar feliz en el club, los hechos contradicen esas palabras. No hay avances en una renovación, y tanto Barcelona como Bayern Múnich han mostrado interés. De hecho, el club alemán ya hizo una oferta inicial de 60 millones de euros, que fue rechazada. Ahora prepara una segunda ofensiva por 75 millones, incluyendo una cláusula de reventa que podría convencer a los ingleses.

El panorama deportivo tampoco es claro. Bajo las órdenes de Arne Slot, el colombiano ha sido probado como delantero centro, una posición que ya compartió con Gakpo la temporada pasada. La competencia se endurece: Darwin Núñez sigue en la plantilla, y el club acaba de fichar al joven Hugo Ekitike por una cifra que supera los 90 millones.

Aun así, sigue con el equipo en la gira por Asia. El próximo reto será contra Milan el 26 de julio en Hong Kong, seguido por un duelo ante Yokohama Marinos en Japón.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador