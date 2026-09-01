Ranking de los jugadores que más dinero han movido y las ventas más caras de la historia

La millonaria llegada de Enzo Fernández al Manchester City lo ubica entre los futbolistas que más dinero han generado en transferencias y vuelve a poner en el foco las operaciones más costosas de la historia del fútbol. Foto: Archivo Particular

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Enzo Fernández no solo protagoniza uno de los grandes movimientos del mercado: su llegada al Manchester City también lo mete de lleno en una clasificación histórica por el dinero que ha generado con sus diferentes transferencias. Con su nuevo cambio de club, el argentino alcanza 284 millones de euros movidos en traspasos y se instala en el tercer lugar de una lista encabezada por Neymar y Romelu Lukaku.

El recorrido de Fernández explica buena parte de esa cifra. El mediocampista comenzó su carrera profesional en River Plate y posteriormente pasó al Benfica, antes de convertirse en una de las grandes apuestas del Chelsea. Ahora, su salida del conjunto londinense rumbo al Manchester City vuelve a ponerlo entre los protagonistas de las operaciones más costosas del fútbol.

Enzo Fernández, tercero entre los que más dinero han movido

Con 284 millones de euros acumulados en transferencias, Fernández supera a Cristiano Ronaldo, Alexander Isak y Ousmane Dembélé en esta particular clasificación.

El argentino queda únicamente por detrás de Neymar, quien suma 400 millones de euros, y Romelu Lukaku, con 375,92 millones de euros. El brasileño es ampliamente el futbolista que más dinero ha generado en traspasos, impulsado principalmente por su histórico paso del Barcelona al Paris Saint-Germain.

Lukaku, por su parte, ha protagonizado una carrera marcada por múltiples transferencias de alto valor y acumula cerca de 376 millones de euros.

Los jugadores que más dinero han movido

Neymar — €400 millones Romelu Lukaku — €375,92 millones Enzo Fernández — €284 millones Cristiano Ronaldo — €247 millones Alexander Isak — €246,10 millones Ousmane Dembélé — €233 millones Álvaro Morata — €229,20 millones Joao Félix — €228,10 millones Antoine Griezmann — €206 millones Matthijs de Ligt — €197,50 millones

Neymar sigue reinando entre los fichajes más caros

Una clasificación diferente aparece cuando se revisan las transferencias individuales más costosas de la historia. Allí Neymar continúa en la cima gracias a los €222 millones que pagó el PSG al Barcelona en 2017.

El brasileño protagonizó una operación que cambió para siempre el mercado y todavía conserva el primer lugar, seguido por Kylian Mbappé, cuyo traslado del Mónaco al PSG tuvo un valor de €180 millones.

El podio lo completa Ousmane Dembélé, quien pasó del Borussia Dortmund al Barcelona por €148 millones.

Los fichajes más caros de la historia

Neymar — €222 millones Barcelona → PSG Kylian Mbappé — €180 millones Mónaco → PSG Ousmane Dembélé — €148 millones Borussia Dortmund → Barcelona Enzo Fernández — €146 millones Chelsea → Manchester City Alexander Isak — €145 millones Newcastle → Liverpool Morgan Rogers — €138 millones Aston Villa → Chelsea Elliot Anderson — €135 millones Nottingham Forest → Manchester City Philippe Coutinho — €135 millones Liverpool → Barcelona Joao Félix — €127,20 millones Benfica → Atlético de Madrid Jude Bellingham — €127 millones Borussia Dortmund → Real Madrid

Así, el nombre de Enzo Fernández aparece dos veces en las grandes estadísticas del mercado. No solo forma parte del grupo de futbolistas que más dinero han movido a lo largo de sus carreras, sino que su nueva transferencia lo instala también entre los negocios más costosos de la historia del fútbol.

El argentino, además, sigue aumentando una cifra que comenzó a crecer desde su salida de River Plate y que alcanzó nuevos niveles con su llegada al Benfica y posteriormente al Chelsea. Ahora, el Manchester City protagoniza el siguiente capítulo de una carrera que también se ha convertido en una de las más relevantes desde el punto de vista económico.

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