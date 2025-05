Rapinha habló de la posible llegada de Luis Díaz: “Tendrá que trabajar mucho”

Rapinha es uno de los líderes de Barcelona, que supuestamente está tras los pasos de Luis Díaz. Foto: Agencia AFP

El posible fichaje de Luis Díaz por el Barcelona sigue generando expectativa en España. Aunque desde Inglaterra aseguran que el Liverpool trabaja en la renovación del extremo colombiano, el interés del club catalán no ha desaparecido.

Deco, director deportivo del Barça, confirmó que reforzar la posición de extremo será una prioridad en el mercado, y tanto él como el técnico Hansi Flick han expresado públicamente su gusto por el jugador.

Mientras otros nombres como Marcus Rashford parecen haber perdido fuerza, el de Díaz se mantiene como una opción real.

Rapinha: “No tengo miedo”

Sin embargo, la operación no luce sencilla. La situación económica del Barcelona y la competencia interna por ese lugar en el once titular son factores a tener en cuenta.

Rapinha, actual dueño del carril izquierdo del ataque azulgrana, fue consultado por los rumores en una entrevista con Mundo Deportivo, y dejó claro que no le inquieta la posible llegada del colombiano: “A mí no me importa nada, la verdad. No tengo miedo”, respondió tajante el brasileño.

Lejos de mostrarse preocupado, Rapinha se respaldó en su rendimiento de la temporada: “Con la importancia que he tenido esta temporada, no diré que soy un jugador absoluto en el equipo ni que nunca saldré de ningún partido, pero cualquiera que llegue tendrá que trabajar mucho más que yo. Pienso que lo hago muy bien”.

Pese a ese mensaje desafiante, Rapinha también dejó un espacio para la autocrítica y el trabajo colectivo. “Cuantos más jugadores de altísimo nivel y comprometidos con el equipo tengamos, es lo más importante; quien juegue o no, a mí no me importa. Lo que importa es llegar, trabajar bien y buscar tu espacio”, añadió.

El brasileño no cerró la puerta a una sana competencia, pero dejó claro que está dispuesto a defender su lugar si Luis Díaz llega al club.

