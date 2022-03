Real Madrid buscará remontarle al PSG de Mbappé en la Champions League

Benzema (izq.) y Mbappé (der.), figuras de Real Madrid y PSG, respectivamente. Foto: Agencia AFP

Real Madrid aspira a una sus noches mágicas en el Santiago Bernabéu contra París Saint-Germain el miércoles en la vuelta de octavos de Champions para remontar el 1-0 en contra cosechado en la ida.

Un tanto de Kylian Mbappé, al que la afición madridista le gustaría ver de blanco la próxima temporada, puso en ventaja al equipo francés hace tres semanas en el Parque de los Príncipes.

Real Madrid tratará de reeditar su victoria de 2018 cuando apeó al equipo galo en octavos de final para acabar finalmente llevándose el trofeo, aunque en aquella ocasión no tuvo que remontar un resultado adverso.

El equipo blanco llega al encuentro animado tras su contundente victoria liguera sobre la Real Sociedad 4-1 del sábado, que le ha permitido afianzarse aún más en el liderato del campeonato español, tras un buen encuentro que ha disparado las expectativas merengues.

“Estamos convencidos que el mejor Real Madrid puede competir con el mejor PSG, vimos el mejor PSG en la ida, ojalá mañana veamos el mejor Real Madrid”, aseguró este martes el técnico Carlo Ancelotti.

Real Madrid vs PSG: Bajas sensibles

El técnico merengue tendrá, no obstante, que rehacer su equipo de gala ante las bajas confirmadas de dos de sus piezas indispensable en el aspecto defensivo, los sancionados Ferland Mendy y Casemiro.

En el centro del campo, el técnico italiano también está pendiente del alemán Toni Kroos, tocado por unas molestias musculares que ya le impidieron jugar el sábado contra la Real Sociedad.

“El jugador que no está al 100% no puede jugar este tipo de partidos, si pienso que está al 100% jugará, si esta al 95% no jugará”, dijo Ancelotti.

El joven Eduardo Camavinga se encargó de sustituir con éxito a Kroos frente a la Real Sociedad y podría ser la opción de Ancelotti de cara al PSG, para el que también tendrá a mano al uruguayo Fede Valverde, recuperado de una gripe.

En su misión de remontar el gol en contra, Karim Benzema encabezará el ataque merengue con la posibilidad de unirse a la leyenda Alfredo Di Stéfano como tercer mejor goleador histórico del Real Madrid (308 tantos) si logra marcar dos goles.

A su lado estará el brasileño Vinicius, que en el año de su explosión en el equipo blanco, intentará rivalizar sobre el césped del Santiago Bernabéu con Kylian Mbappé, que finalmente entró en la convocatoria y viajó a Madrid pese a recibir un golpe en el pie en el entrenamiento del lunes.

Mbappé “está bien”

Aunque saltaron las alarmas, el técnico del PSG, Mauricio Pochettino, aseguró este martes que Mbappé “está bien”.

“Al principio estaba dolorido, pero después, con calma, pasaron un par de horas y podía caminar tranquilamente”, añadió, antes del entrenamiento en el Bernabéu, donde se vio al extremo galo entrenar sin problemas.

Mbappé será uno de los centros de atención en un partido crucial para el PSG, que sigue obsesionado con lograr su primera Liga de Campeones.

Salir eliminado del Santiago Bernabéu sería un golpe para el equipo galo, que esta temporada unió al astro argentino Leo Messi, a sus estrellas Neymar y Mbappé.

Un trío atacante hecho para alcanzar la ansiada Orejona, que es el gran objetivo del PSG, especialmente esta temporada tras su eliminación en la Copa de Francia y tener prácticamente atado su décimo título liguero.

“Es un partido muy importante, para el prestigio, para Mbappé, para el negocio...”, afirman en las plantas nobles del club parisino, que llega al encuentro tras perder con el Niza el fin de semana.

Pochettino podrá contar con sus principales figuras para tratar de evitar que el madridismo viva su noche mágica el miércoles.