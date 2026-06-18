Real Madrid golpeó el mercado: anunció a Bernardo Silva para la próxima temporada

Bernardo Silva jugando con Portugal durante el partido del Grupo K del Mundial 2026. Foto: EFE - Carlos Ramírez

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Real Madrid continúa reforzando su plantilla de cara a la próxima temporada e hizo oficial la incorporación de Bernardo Silva. El futbolista portugués llega como agente libre tras finalizar su vínculo con Manchester City y firmó contrato con el conjunto blanco por las próximas dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2028.

A sus 31 años —cumplirá 32 el próximo 10 de agosto—, Silva aterriza en el Santiago Bernabéu después de una exitosa etapa en Inglaterra. Actualmente, el mediocampista se encuentra concentrado con la selección de Portugal disputando la Copa del Mundo, por lo que su presentación oficial se realizará una vez concluya su participación con el combinado luso.

La llegada del portugués se convierte en el segundo fichaje del verano para Real Madrid, luego de la incorporación del lateral español Marc Cucurella, procedente de Chelsea. Además, su contratación se aceleró tras la llegada de José Mourinho al banquillo madridista, pese a que diferentes medios europeos habían vinculado al jugador con Barcelona y Atlético de Madrid.

Bernardo Silva deja Manchester City tras nueve temporadas en las que se consolidó como una de las piezas más importantes del proyecto liderado por Pep Guardiola. Durante su paso por el club inglés disputó 460 partidos oficiales, marcó 76 goles y repartió 75 asistencias. Además, levantó 19 títulos, entre los que destacan una Liga de Campeones, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa y seis títulos de la Premier League.

Antes de brillar en Inglaterra, el volante tuvo un destacado paso por el Mónaco francés y se formó futbolísticamente en el Benfica de Portugal.

Con la selección portuguesa también ha construido una carrera destacada. Acumula 109 partidos internacionales y 14 goles, además de conquistar dos ediciones de la Liga de Naciones de la UEFA, en 2019 y 2025. En la primera de ellas fue elegido como el mejor jugador del torneo. Sin embargo, una lesión le impidió disputar la Eurocopa de 2016, título que Portugal conquistó y que el propio Bernardo considera el momento más difícil de su carrera.

Mientras tanto, Real Madrid no detiene su actividad en el mercado. Todo apunta a que las próximas incorporaciones serán el defensor francés Ibrahima Konaté y el lateral neerlandés Denzel Dumfries, dos nombres que Florentino Pérez habría prometido tras su reciente reelección presidencial.

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