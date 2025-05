Gracias, Carlo: Real Madrid le dice adiós oficialmente a Ancelotti

El entrenador italiano Carlo Ancelotti se despide tras la rueda de prensa celebrada este viernes a la conclusión de su último entrenamiento en la ciudad deportiva de Valdebebas como técnico del Real Madrid. Foto: EFE - Chema Moya

Real Madrid oficializó este viernes el final de la segunda etapa de Carlo Ancelotti al frente del equipo. El técnico italiano, quien asumirá el mando de la selección brasileña, no dirigirá al conjunto merengue en el próximo Mundial de Clubes. Se despide como el entrenador más laureado en la historia del club blanco, con un total de 15 títulos conquistados.

“Real Madrid C. F. y Carlo Ancelotti han llegado a un acuerdo para finalizar su etapa como entrenador del club. Nuestro club quiere expresar su agradecimiento y su cariño a quien es una de las grandes leyendas de Real Madrid y del fútbol mundial”, anunció el equipo merengue en un comunicado.

Este sábado, el estadio Santiago Bernabéu le rendirá homenaje en el que será el último partido de Carlo Ancelotti como entrenador de Real Madrid.

“Real Madrid le desea mucha suerte a él y a toda su familia en esta nueva etapa de su vida”, agregó.

Ancelotti cerró su segunda etapa tras convertirse en el técnico con más títulos del Real Madrid con la conquista de 3 Champions League, 2 Ligas, 2 Copas del Rey, 2 Mundiales de Clubes, 1 Copa Intercontinental, 3 Supercopas de Europa y 2 Supercopas de España.

El técnico italiano, que completó dos etapas en Real Madrid, entre 2013 y 2015, la primera, y con su regreso desde 2021, se marcha siendo el segundo entrenador con más partidos dirigidos en Real Madrid, 352 partidos oficiales hasta la fecha, con un balance de 249 victorias, 50 empates, 53 derrotas, en los que su equipo marcó 832 goles y recibió 341.

Junto a Zinedine Zidane, es el entrenador que más Champions League ha conquistado para Real Madrid, tres; el tercero que más Ligas logró, con dos como Fabio Capello, Miljan Miljanic, José Villalonga, Vicente del Bosque y Zidane, por detrás de las nueve ganadas por Miguel Muñoz y las tres de Luis Molowny y Leo Beenhakker.

Entre los registros de récord que deja Ancelotti en Real Madrid también están el adiós del técnico que más Copas del Rey ganó en el club blanco, que más Supercopas de Europa y empatado con Zidane y Beenhakker como técnicos con más Supercopas de España.

¿Qué dijo Ancelotti en su despedida?

“Es inevitable que sean días especiales. Es el último día aquí y el último partido mañana. Siempre que se acaba una trayectoria hay mucha emoción, es lo que me está pasando estos días. No estoy triste para nada, estoy muy contento. Se acaba una etapa muy importante de mi trayectoria. He intentado hacer todo lo que podía por este club. Lo hemos conseguido y nos vamos felices. Antes o después tenía que llegar este día y me voy agradecido a todos los que han trabajado conmigo este tiempo”, dijo en rueda de prensa tras dirigir su último entrenamiento.

“Lo he pasado muy bien, con mucho cariño, mucha ayuda, con la oportunidad de entrenar a jugadores espectaculares. Todo ha salido bien. Sé que se acaba este periodo que ha sido bastante largo y en el que todo ha salido bien”, continuó.

Además, aseguró tener ilusión y ganas de afrontar su siguiente reto, ser entrenador de Brasil. “Empieza una nueva etapa con la misma ilusión y ganas que tenía cuando llegué a Real Madrid, la primera y la segunda vez. Ha sido un periodo con éxito, hemos ganado mucho”, sentenció.

