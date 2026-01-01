Real Madrid perderá a su máxima figura para la Supercopa de España 2026

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, en la jornada 17 de La Liga de España entre Real Madrid y Sevilla FC en el estadio Santiago Bernabéu. Foto: EFE - Javier Lizón

El goleador del 2025 se quejó de un par de molestias en el ligamento externo de una de sus rodillas. Por lo que no podrá hacer parte de los convocados durante las primeras tres semanas de 2026, en las que se perderá varios partidos con el Real Madrid.

Concretamente, Mbappé se perderá el primer partido de su equipo en 2026 frente al Real Betis por la fecha 18 de la liga española, otro encuentro liguero contra el Levante y posiblemente la séptima jornada de la UEFA Champions League contra Mónaco.

No obstante, lo más notable será que el goleador del Madrid no podrá estar presente en la Supercopa de España que se disputará del 7 al 11 de enero en Arabia Saudita. El francés tendrá que ver la semifinal contra el Atlético de Madrid por televisión y una posible final contra el Barcelona o el Athletic Club de Bilbao.

Kylian Mbappé, goleador de 2025

Kylian Mbappé vive un gran momento en el Real Madrid. El campeón del mundo con Francia en 2018 cerró muy bien el 2025. Se quedó con el récord al goleador de un año natural con 66 tantos, superando a artilleros como Harry Kane y Erling Haaland.

Mbappé anotó, en promedio, un gol por partido, lo que lo convierte en uno de los delanteros más letales de la actualidad. Incluso, esta cifra le sirvió para superar una marca historia impuesta por Cristiano Ronaldo en 2013, jugando para Real Madrid.

En ese entonces, CR7 cerró el año con 59 dianas, por lo que la actual estrella del Madrid lo superó por más de cinco goles. Así quedó la tabla de los goleadores del 2025, con Kylian Mbappé a la cabeza y Ronaldo y Lionel Messi dentro del listado.

Goleadores de 2025

Kylian Mbappé - Real Madrid (FRA) 66 goles Harry Kane - Bayern Múnich (ING) 60 goles Erling Haaland - Manchester City (NOR) 57 goles Kevin Hernández - Puerto Rico Surf (PUR) 48 goles Victor Osimhen - Galatasaray (NIG) 46 goles Lionel Messi - Inter Miami (ARG) 46 goles Vangelis Pavlidis - Benfica (GRE) 45 goles Guilherme Bissoli - Burinam United (BRA) 44 goles Cristiano Ronaldo - Al Nasrr (POR) 41 goles Jorge Rivera - Metropolitan (PUR) 40 goles

